Gestão da reputação empresarial requer práticas assertivas

* Por: DINO - 20 de junho de 2023.

Uma pesquisa recente conduzida pelo Reputation Institute – Rep Trek revelou que aproximadamente 84% do valor de mercado de uma empresa está diretamente ligado à sua reputação. Esses resultados contrastam com um estudo semelhante realizado em 1975, no qual apenas 17% do valor de mercado era atribuído à reputação empresarial.

Esses números evidenciam a importância da gestão de reputação no atual mercado altamente competitivo. Diante dessa realidade, estratégias de gerenciamento de reputação se tornaram uma prioridade para as organizações, visando construir e manter uma imagem positiva perante o público, investidores e a imprensa.

Paula Romano, gerente de operações Latam na Knewin, empresa especializada em monitoramento e gestão de reputação, destaca a importância do gerenciamento eficaz da imagem empresarial. Segundo ela, “o gerenciamento da reputação é um aspecto essencial para garantir a posição e a prosperidade de uma empresa no mercado atual”.

Nesta matéria, a especialista explora estratégias para a gestão bem-sucedida da reputação empresarial, enfatizando a importância de construir uma imagem positiva e duradoura.

Forte presença online: É fundamental para a empresa garantir um site atualizado e profissional, além de contas ativas nas redes sociais relevantes. É importante realizar monitoramentos regulares dessas contas e responder prontamente aos comentários e mensagens dos usuários.

Relacionamentos com a mídia: O estabelecimento de parcerias com jornalistas e influenciadores é essencial para obter uma cobertura positiva da empresa. É indicado que a equipe esteja disponível para entrevistas, fornecendo informações precisas e no momento adequado.

Reputação online: Acompanhar regularmente a reputação da empresa utilizando ferramentas de monitoramento online permitirá identificar o que as pessoas estão dizendo sobre a empresa e responder prontamente a quaisquer problemas que possam surgir.

Transparência: A transparência é uma característica para construir a confiança do público. É importante ser honesto em relação aos produtos, serviços e práticas empresariais. Caso haja algum problema, é necessário admiti-lo e explicar as medidas tomadas para solucioná-lo.

Cultura empresarial positiva: A reputação da empresa também depende da cultura organizacional através de um ambiente de trabalho positivo e acolhedor para os funcionários. Isso não apenas melhorará a moral dos colaboradores, mas também será percebido pelo público.

Participação ativa da comunidade: A empresa deve se envolver em eventos e pode optar por patrocinar organizações sem fins lucrativos. Essa participação demonstra o compromisso da empresa com a comunidade e contribui para construir uma imagem positiva.

Preparação para situações adversas: Ao antecipar e planejar como lidar com situações negativas, a empresa estará preparada para responder prontamente a problemas e minimizar possíveis danos.

A gestão efetiva da reputação requer um compromisso contínuo em construir uma imagem positiva e transparente. Ao seguir essas sugestões, a empresa fortalecerá sua posição para enfrentar os desafios futuros. É importante lembrar que a reputação é um ativo valioso e investir em sua gestão é fundamental para garantir a confiança do público e o sucesso duradouro.

“Gerenciar a reputação de uma empresa é essencial para o seu sucesso a longo prazo, pois a reputação é um dos principais ativos de uma organização”, conclui Paula Romano.