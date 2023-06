Remote Packet Gateway da Mavenir fornece análise de dados localizada para a Deutsche Telekom IoT GmbH na América do Norte

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de junho de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está moldando o futuro das redes com soluções nativas da nuvem que podem de ser executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje a implementação de seu Remote Packet Gateway baseado na nuvem para a Deutsche Telekom IoT GmbH na América do Norte, com o caso de uso inicial focado em fornecer conectividade IoT para várias das principais fabricantes de automóveis.

O comportamento do consumidor na indústria automotiva está mudando, com os clientes buscando mais mobilidade sustentável e menos pessoas pensando no carro como um símbolo de status. Os veículos elétricos (VE) e o compartilhamento de carros são atualmente as principais tendências, e a chegada dos automóveis conectados acabará levandoàdireção autônoma – aumentando a pressão sobre as montadoras e fornecedores para que suas cadeias de suprimentos sejam flexíveisàmudança. Todos esses fatores estão impulsionando a necessidade da indústria de IoT automotiva.

A Deutsche Telekom IoT GmbH está implementando as soluções Remote Packet Gateway 4G e 5G não autônomas (NSA) da Mavenir para permitir a análise de dados localizada, permitindo que o tráfego seja roteado por dois data centers na Califórnia e Virgínia (ambos nos EUA) – reforçando as aplicações da IoT em todo o continente norte-americano.

O Remote Packet Gateway usa a funcionalidade de Plano de usuário e o gerenciamento de sessões do Núcleo de pacotes convergentes, que funcionam como componentes 4G replicantes dos planos de controle e usuário do Packet Gateway. Esta separação de plano de controle e usuário permite latência reduzida para dados do usuário, transferências de dados reduzidas por meio de transmissões transatlânticas e admite serviços avançados de conectividade com diferentes opções de carregamento em veículos, incluindo rádios por internet, Wi-Fi no carro, dados de telemetria, mapa remoto e atualizações de ondas curtas. Além disso, a solução da Mavenir permiteàDeutsche Telekom IoT GmbH fornecer recursos e serviços de conectividade a nível internacional para empresas multinacionais, sem restrições geográficas ou tecnológicas.

Ashok Khuntia, presidente de Core Networks da Mavenir, disse: “A solução da Mavenir implementada com a Deutsche Telekom IoT GmbH criará a base para o futuro dos veículos conectados. Esta parceria possibilita que os fabricantes de automóveis se beneficiem de conectividade avançada e de uma oferta melhorada para o cliente, atendendo às necessidades atuais com uma visão de futuro”.

Sobre a Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/companyprofile

Para mais informações: https://iot.telekom.com/en/networks-tariffs-overview

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como única fornecedora de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230619968771/pt/

Contato:

Relações Públicas da Mavenir:



[email protected]



Emmanuela Spiteri

Fonte: BUSINESS WIRE