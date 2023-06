Encontro de RI debate tendências globais para um RI Digital

Compartilhe Facebook

21 de junho de 2023.

O painel 6 da 24ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais realizará debate sobre “Tendências globais para um RI Digital” no dia 27 de junho de 2022, das 16:30 às 18:00, no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

Rodrigo Maia, Coordenador da Comissão de Desenvolvimento Internacional do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), será o moderador do painel, que terá como debatedores: David Duarte, Professor do curso de Ciência de Dados da NOVA IMS Information Management School; Isabel Ucha, Presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon; e Jorge Miguel Bravo, Professor e Diretor do curso de Ciência de Dados da NOVA IMS Information Management School.

Promovido anualmente pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), a 24ª edição do Encontro de RI ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho de 2023.

O evento tratará de temas como: ações da CVM para 2023 e 2024; a gestão da comunicação em empresas com múltiplas áreas de RI; o que o investidor espera do RI; a comunicação em situações de crise; ESG – Evolução e Regulamentação; tendências globais para um RI Digital; além da divulgação da Pesquisa IBRI Deloitte sobre “Evolução da agenda ESG: o valor das ações de responsabilidade no mercado de capitais”.

O 24º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais é patrocinado pelas empresas: B3; Banco do Brasil; blendON; BNY Mellon; Bradesco; BTG Pactual; Cescon Barrieu Advogados; DATEV; Deloitte; Gorila; Greenberg Traurig; Itaú Unibanco; Luz Capital Markets – Printer; NOVA IMS; MZ Group; Petrobras; S&P Global Market Intelligence; Stocche Forbes; TheMediaGroup e Valor Econômico.

Além disso, o evento conta com o apoio institucional das seguintes entidades: ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar); ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital); AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais); ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais); ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Valores); APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais); FACPCS (Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade); IBEF-SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo); e IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil).

Credenciamento de Imprensa:

[email protected]

Para mais informações e inscrições, basta acessar:

https://www.encontroderi.com.br/