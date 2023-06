Gerações Y e Z ainda preferem varejo físico; como strip malls se enquadram nisso

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de junho de 2023.

Negócios de todo o mundo já sabem que é preciso se adaptar à evolução do comportamento das Gerações X e Y. Uma pesquisa da Bain, em parceria com o Google, aponta quatro pontos do varejo que podem ser afetados pelos consumidores mais jovens.

O estudo, feito com cerca de 5.800 consumidores, examinou fatores como experiências de compra, fontes de influência, categorias de produtos e mídias emergentes afetam os diferentes grupos etários.

As descobertas indicam uma evolução na experiência do varejo e influências que moldam a jornada de compra.

Basicamente, são quatro insights a respeito do futuro do varejo e um deles fala sobre as lojas físicas e sua relação com clientes mais jovens.

Lojas físicas ainda são cruciais

Após a pandemia, fase de compras 100% digitais, os consumidores recuperaram a possibilidade de frequentar lojas físicas e, segundo o estudo, é algo que querem seguir fazendo.

As lojas físicas, segundo a pesquisa, representaram para os Millennials e a Geração Z 38% dos gastos no varejo em 12 categorias nos últimos seis meses, 43% para a Geração X e 53% para boomers e consumidores de mais idade.

Existe uma estimativa de que 36% dos compradores da Geração Z e dos Millennials elevem seus gastos em lojas físicas nos próximos dois anos. Isso vai contra a percepção de que, para conquistar consumidores mais jovens, é preciso focar nos canais digitais.

“Embora muitos consumidores das Gerações Y e Z adotem a rotina de compras e pesquisas online, percebemos que o varejo físico ainda é essencial para a tomada de decisão”, explica Marcos Saad, sócio da MEC Malls, que faz a concepção e gestão de strip malls.

Segundo ele, ambientes como os strip malls, ou centros de conveniência, atendem às necessidades do público mais jovem exatamente por oferecer tudo em um mesmo lugar, gerando conveniência, rapidez nas compras e possibilidade de fazer tudo em um curto espaço de tempo.

“As inovações tecnológicas têm papel essencial para atingir todo o valor estratégico das lojas, que funcionam como palcos para dar vida a novas ideias”, complementa Saad, enfatizando que esta é uma das melhores formas de atrair novos clientes omnichannel.

Para se ter uma ideia desse impacto de mesclar físico e digital, a mesma pesquisa indica que Millennials e Geração Z têm duas vezes mais chance de dizer que assistir a um vídeo online foi o que mais influenciou suas compras. Esse grupo, nascido a partir de 1985, é 3,7 vezes mais propenso a dizer que navegar nas redes sociais foi a maior influência.

“Varejistas precisam definir estratégias no curto e longo prazo para garantir que seus negócios acompanhem as demandas de Millennials e Geração Z. Os strip malls são hubs importantes quando o assunto é atender esse público”, completa Marcos, que também é um dos fundadores da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).