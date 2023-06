Micro, pequenas e médias empresas se destacam na economia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de junho de 2023.

O dia 27 de junho é conhecido como Dia Internacional da Micro, Pequena e Média Empresa, data em que se homenageiam os empreendimentos de menor porte e a sua importância para a economia mundial. No cenário brasileiro, de acordo com o Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas constituem 99% dos estabelecimentos comerciais do País, representando também 30% do Produto Interno Bruto (PIB).

Esta data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017 e se soma a outras celebrações no calendário com o objetivo de ressaltar a relevância das empresas de pequeno porte no Brasil, tais como o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que é comemorado no dia 5 de outubro.

Nesse contexto, a Venda Direta desempenha um papel significativo ao fornecer uma plataforma de negócios acessível e flexível para empreendedores de pequeno porte. Por meio desse modelo, os micros e pequenos empresários têm a oportunidade de comercializar produtos e serviços diretamente aos consumidores, estabelecendo um relacionamento pessoal e fortalecendo a economia local.

“O Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas é uma oportunidade de destacar o papel essencial desses empreendimentos para a economia brasileira”, afirma Paulo Moledo, CEO da Royal Prestige®, marca de utensílios de cozinha. “Estamos orgulhosos em apoiar a Venda Direta como uma opção viável para os empresários de pequeno porte e comprometidos em fornecer soluções e recursos que impulsionam o sucesso contínuo”.

Além disso, o setor reconhece a importância das MPMEs como motores de crescimento econômico e está comprometido em fornecer suporte abrangente, treinamento e ferramentas de desenvolvimento.