Presidente designado da COP28 visita a premiada fintech queniana M-KOPA à margem do Fórum de Energia da África

* Por: DINO - 21 de junho de 2023.

Durante uma visitaàM-KOPA, uma das principais plataformas fintech da África, o presidente designado da COP28 e ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al Jaber, destacou a importância das pequenas e médias empresas na criação de tecnologias que promovem uma mudança positiva duradoura em comunidades vulneráveis e remotas, enquanto ajudamos a cumprir nossas ambições climáticas e manter 1,5°C ao nosso alcance.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230622757533/pt/

COP28 UAE President-Designate visits award-winning Kenyan fintech leader M-KOPA on the sidelines of Africa Energy Forum (Photo: AETOSWire)

A M-KOPA, uma das empresas de mais rápido crescimento na África, é uma das 106 vencedoras anteriores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, o prêmio pioneiro dos Emirados Árabes Unidos que reconhece contribuições inovadoras nas áreas de saúde, alimentação, energia, água e ação climática.

Durante uma visita às instalações da M-KOPA e uma sessão informativa de seu diretor geral, David Damberger, o ministro Al Jaber – que ajudou a estabelecer o prêmio e é seu diretor geral – disse: “Os vencedores do prêmio continuam abordando alguns dos desafios de desenvolvimento sustentável mais prementes da atualidade. Eles estão fornecendo atendimento médico de qualidade, alimentos nutritivos, energia essencial e acesso a água potável. Em suma, um mundo melhor para todos nós”.

Al Jaber está no Quênia para o Fórum de Energia da África para se preparar para a realização da COP28 nos Emirados Árabes Unidos, que ocorrerá em Dubai no final do ano e marca o próximo passo na cooperação internacional no combate às mudanças climáticas. O encontro ocorre no ponto intermediário crucial entre o marco do Acordo de Paris de 2015 e a meta de 2030 para a ação climática, com o primeiro balanço global de cortes de emissões fornecendo uma oportunidade valiosa para alinhar os esforços mundiais.

Este momento também destaca o trabalho da M-KOPA e de outros vencedores anteriores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, que abordam os desafios relacionados ao clima em países vulneráveis ao redor do mundo. De acordo com as prioridades dos Emirados Árabes Unidos, eles têm dado passos importantes para reformar o uso da terra, transformar os sistemas alimentares e garantir uma transição energética pragmática.

Desde a sua fundação em 2010, a M-KOPA reduziu mais de 2 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono, conectou 400 mil usuários iniciantes da internet e atendeu mais de 3 milhões de clientes na África subsaariana. Para conseguir isso, a empresa criou uma das plataformas de financiamento conectadas mais avançadas do mundo, disponibilizando US$ 1 bilhão em crédito para pessoas financeiramente excluídas. A empresa também forneceu amplo treinamento e empregos, gerando mais de US$ 180 milhões em renda extra para seus agentes de vendas.

O modelo de crédito flexível da M-KOPA permite que as pessoas paguem um pequeno depósito e obtenham acesso instantâneo aos itens essenciais do dia a dia, incluindo motocicletas elétricas, sistemas de energia solar e smartphones, e depois passem para serviços financeiros digitais, como empréstimos e seguro saúde. Mais recentemente, a empresa fechou com sucesso mais de US$ 200 milhões em financiamento de dívida vinculadoàsustentabilidade para impulsionar a inclusão financeira das mulheres e reduzir as emissões de gases de efeito estufa em seus mercados da África Oriental, a partir do desenvolvimento da sua oferta de produtos solares, fazendo uma contribuição significativa para combater as mudanças climáticas.

David Damberger, diretor geral da M-KOPA, comentou: “Foi um privilégio receber Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber hoje e mostrar o notável impacto que causamos por meio de nossas soluções sustentáveis”.

“Receber o Prêmio Zayed de Sustentabilidade marcou um momento crucial em nossa jornada e estamos profundamente gratos pelo reconhecimento”, acrescentou. “Na M-KOPA, sempre fomos movidos por um compromisso profundamente enraizado de capacitar os consumidores com poucos recursos bancários ao mesmo tempo em que combatemos as mudanças climáticas por meio de nosso modelo de crédito flexível e soluções de energia limpa. Esperamos sinceramente que nosso sucesso sirva de inspiração para que outras pequenas empresas e empreendedores em toda a África concorram ao Prêmio, uma vez que ele tem o poder de promover mudanças transformadoras. Além disso, é uma prova do apoio dos Emirados Árabes Unidos às pequenas empresas africanas e seu legado humanitário, que continua capacitando e elevando comunidades no mundo inteiro”.

Durante sua visita, Al Jaber também se encontrou com o ex-vencedor na categoria Global High Schools do prêmio e atual CEO da Mazi Mobility, Jesse Forrester, que atualizou o presidente designado da COP sobre sua empresa de mobilidade elétrica, que opera uma frota de motos elétricas e tuk-tuks.

Al Jaber afirmou: “A categoria Global High Schools foi lançada para inspirar os jovens a impulsionar seu potencial e incentivá-los a seguir carreiras no campo da sustentabilidade. Ver isso se concretizar por meio de um de nossos vencedores anteriores fala muito sobre o impacto transformador do prêmio. Conferir em primeira mão o que Jesse construiu é realmente inspirador e deve servir de modelo para outros jovens empreendedores que querem mudar o mundo”.

“A mudança climática representa um desafio em saúde, alimentação, energia e água, entre outras questões, e somente adotando uma abordagem geral podemos esperar garantir uma transição justa que não deixe ninguém para trás. As PMEs representam 80% do PIB global, mas a grande maioria ainda nem começou suas jornadas ‘net zero’. O Prêmio Zayed de Sustentabilidade está determinado a empoderar aqueles que se esforçam para criar valor na transição energética e demonstrar que a ação climática pode levar ao desenvolvimento sustentável. À medida que nos aproximamos da COP28, estou determinado a capacitar as vozes e perspectivas de jovens empreendedores, como Jesse, e garantir que forneçamos soluções práticas capazes de mudar a vida de milhões de pessoas como ele”.

Em seu 15o ano, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade já transformou a vida de mais de 378 milhões de pessoas no mundo todo, capacitando 106 vencedores anteriores a fazer a diferença. Cada vencedor nas categorias de Saúde, Alimentos, Energia, Água e Ação climática recebe US$ 600 mil para expandir o escopo e a escala de suas soluções de sustentabilidade. Seis vencedores na categoria Global High Schools recebem, cada um, até US$ 100 mil. Ao capacitar empreendedores a criar suas soluções, o prêmio já concedeu até o momento US$ 3,6 milhões.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é uma homenagem ao legado do falecido fundador dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. O prêmio visa promover o desenvolvimento sustentável e a ação humanitária, reconhecendo e recompensando organizações e escolas de ensino médio que estão oferecendo soluções sustentáveis inovadoras nas categorias de Saúde, Alimentos, Energia, Água, Ação climática e Escolas secundárias globais. Por mais de 15 anos, por meio de seus 106 vencedores, o prêmio já afetou positivamente a vida de mais de 378 milhões de pessoas em 151 países.

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230622757533/pt/

Contato:

Stephen Worsley



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE