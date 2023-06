Fismatek lança tecnologia Herus HIFU para harmonização

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de junho de 2023.

A busca por procedimentos estéticos teve um aumento exponencial nos últimos anos. De acordo com a mais recente pesquisa global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS) os procedimentos não cirúrgicos, que incluem os métodos injetáveis utilizados para harmonização facial, tiveram um aumento de 19,9%. Ainda de acordo com o estudo, no ranking mundial de procedimentos injetáveis, o Brasil figura em segundo lugar, ficando atrás somente dos Estados Unidos.

Graças ao avanço da tecnologia estética, atualmente o procedimento pode ser realizado de forma não invasiva por profissionais devidamente certificados. Para suprir a demanda nacional, a Fismatek, empresa especializada em tecnologias eletromédicas de alta performance para as áreas de fisioterapia, estética e medicina estética, lançou o equipamento de ultrassom microfocado Herus HIFU.

De acordo com o empresário Robson Viana, fundador e CEO da marca de tecnologias estéticas, o equipamento, que já possui registro nos órgãos reguladores nacionais, é direcionado para tratamento de flacidez e ancoragem muscular. “A tecnologia MMFUS (Macro Micro-Focused Ultrasound) age por meio de pontos focais criando uma zona de coagulação térmica em profundidades específicas, que ativa o sistema imunológico estimulando o processo de reparação e induzindo o processo fisiológico de neocolagênese. A tecnologia combina transdutores que agem em diferentes profundidades para tratar flacidez facial e corporal”, explica Viana.

O empresário reforça que apesar da tecnologia, é necessário seguir os treinamentos e protocolos para um resultado mais eficaz. “Cada paciente é único, o profissional deve sempre se atualizar e trazer um atendimento personalizado, assim como alinhar a expectativa da harmonização com cada cliente, para resultados mais assertivos”, afirma.

Para mais informações sobre o Herus HIFU da Fismatek, basta acessar: https://www.fismatek.com.br/estetica/