Até ao momento, a Metatime conseguiu assegurar um investimento total de 25 milhões de dólares para o seu ecossistema de blockchain

* Por: DINO - 23 de junho de 2023.

A Metatime é uma empresa tecnológica de blockchain que opera nas áreas da tecnologia de blockchain, desenvolvimento de produtos e criptomoedas e conseguiu desenvolver uma carteira diversificada de mais de 70 produtos. Potenciada pela sua experiência, a Metatime criou a sua própria rede de blockchain, denominada MetaChain, e prepara-se para cotar o token do seu ecossistema, a Metatime Coin (MTC), nas 20 principais bolsas de criptomoedas a partir de Junho de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230616611770/pt/

Com o anúncio de um quadro de referência totalmente transparente que descreve este marco, a Metatime pretende integrar soluções de blockchain em vários setores, tais como a energia, o turismo, os seguros, a CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), a publicidade, a cibersegurança e a realidade virtual. Após a cotação, a Metatime planeia lançar estas soluções na Mainnet, após testes rigorosos na Testnet.

Mais de 300 000 participantes no evento de distribuição

Com sedes em Istambul, Flórida, Vilnius e Londres, a Metatime realizou a sua primeira ronda de vendas. Através dos eventos de distribuição, a Metatime atraiu mais de 300 000 investidores. Até ao momento, conseguiram vender 400 milhões de MTC e as vendas atuais a 10 cêntimos começaram no dia 17 de Maio.

“A Metatime serve como uma ligação vital entre os domínios físico e digital, ao oferecer um ecossistema digital que coloca as pessoas no seu centro e que defende os interesses dos seus investidores”, afirmou Yusuf Sevim, cofundador e CEO da Metatime. Sublinhou ainda que permitem aos utilizadores participar ativamente num ecossistema abrangente que representa o futuro do mundo.

Já foram angariados 25 milhões de dólares

A Metatime atraiu investidores individuais e anjo, entidades notáveis como o Yildiz Tekno Venture Capital Investment Trust, o Parque Tecnológico da Universidade Técnica de Yildiz, importantes instituições financeiras e de telecomunicações locais, que participaram nas rondas de pré-venda. Através de financiamento colaborativo, pré-vendas e investimentos anjo, conseguiu angariar 25 milhões de dólares com investidores da Turquia, Dinamarca e Alemanha.

Sevim sublinhou o desenvolvimento de uma norma de blockchain regulamentada que englobe uma gama abrangente de soluções. Expressou os objetivos ambiciosos da empresa, que pretende tornar-se um dos três principais ecossistemas de blockchain a nível mundial em três anos. Além disso, destacou a sua visão de se tornar o ecossistema financeiro mais utilizado a nível mundial dentro de cinco anos e uma das maiores empresas de tecnologia a nível mundial dentro de uma década.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230616611770/pt/

Contato:

Yusuf Sevim



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE