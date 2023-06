Cirion apresenta soluções de infraestrutura digital no Febraban Tech 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2023.

A Cirion, uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia na América Latina, participa do FEBRABAN TECH 2023, evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, que acontece entre os dias 27 a 29 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Durante o evento a companhia apresentará uma gama de soluções que ajudam bancos, fintechs, seguradoras, grupos de investimentos e outras grandes empresas a implementar infraestrutura digital eficiente e segura para suas operações.

“Estamos animados em participar do Febraban e apresentar ao setor financeiro nossas soluções de infraestrutura digital e tecnologia que auxiliam as empresas no processo de transformação digital, além de ajudar as companhias a criar ambientes mais seguros”, comenta Marcos Malfatti, Presidente da Cirion Technologies no Brasil.

Novidades para as financeiras

Durante o evento, os participantes poderão conhecer produtos e serviços que fazem parte dos cinco pilares da companhia: redes escaláveis e conteúdo, data center e hybrid cloud, segurança integrada, voz e colaboração, e serviços gerenciados.

A Cirion que recentemente anunciou expansões de sua rede de fibra e capacidades de data center na América Latina, também apresentará seus novos produtos para o mercado como o Bare Metal Cloud – White Label, que estrutura serviços de nuvem para clientes, com toda a operação e infraestrutura técnica garantida pelos seus data centers certificados tanto no Brasil como na região.

Outra novidade apresentada pela companhia é a incorporação do Zoom Phone ao seu portfólio, a solução integra as capacidades de colaboração para os clientes que desejam manter suas comunicações em vídeo, permite aos usuários dispor das melhores ferramentas de colaboração e ao mesmo tempo, estar habilitados para acessar serviços de chamadas de voz através da rede pública (PSTN), entre outras funções.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A empresa possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.