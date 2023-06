Climatech Solfácil é nova associada da ABCD

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2023.

Fundada em 2018 como uma fintech especializada em financiamento solar e hoje estabelecida como uma climatech com mais de 12 mil parceiros na América Latina, a Solfácil é o mais novo membro da Associação Brasileira de Crédito Digital – ABCD.

Oferecendo opções desde financiamento à loja de equipamentos solares, a empresa já viabilizou mais de 61 mil projetos, totalizando uma potência instalada de 436,421 MWp. As instalações dos painéis fotovoltaicos financiados pela Solfácil até o momento contribuíram para evitar a emissão de mais de 21 mil toneladas de CO2e, reforçando seu impacto positivo na redução das emissões de gases de efeito estufa.

Entre os principais produtos e serviços oferecidos pela Solfácil está o financiamento de sistemas fotovoltaicos para consumidores e empresas que desejam investir em energia renovável e sustentável, obtendo assim economia na conta de energia elétrica.

“Estamos entusiasmados em sermos agentes ativos no movimento de ajudar milhares de brasileiros a se libertarem da conta de energia, por meio do financiamento para sistemas de energia solar fotovoltaica. O mercado de energia solar no Brasil está em constante crescimento, e estamos orgulhosos de desempenhar um papel significativo nesse avanço. Estamos comprometidos em fornecer soluções financeiras acessíveis e inovadoras para impulsionar a adoção da energia solar em todo o país, tornando-a uma realidade viável para mais pessoas”, diz Fábio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.

As iniciativas financiadas pela Solfácil se enquadram na categoria de energia renovável dos Green Bond Principles e contribuem para uma redução de 95% no valor da fatura de energia pelo período em que o sistema estiver em funcionamento, com uma estimativa de 20 a 25 anos de vida útil.

Com projeto de disponibilizar autosserviço para atendimento aos profissionais integradores ainda este ano, a Solfácil também atua para simplificar os processos de financiamento e distribuição de equipamentos solares fotovoltaicos. Com investimentos recentes em centros de distribuição, a empresa conseguiu melhorar significativamente os prazos de entrega, proporcionando uma experiência mais assertiva aos clientes. Além disso, a empresa tem direcionado esforços para aprimorar a usabilidade e navegação na loja Solfácil, garantindo uma experiência mais fluida e eficiente.

Sobre a chegada à ABCD, Carrara destaca a importância de alinhar-se às melhores práticas do mercado financeiro e tecnológico e ter acesso a um amplo networking com outras empresas do segmento. “Acreditamos que a participação em associações e entidades do setor é fundamental para a troca de informações e experiências e para o aprimoramento constante dos nossos serviços e produtos. Como membro da associação, a Solfácil tem acesso a diversas iniciativas e eventos que contribuem para a evolução do mercado de crédito digital no Brasil, além de poder contribuir para a formulação de políticas e regulamentações que possam impactar positivamente o setor”, afirma.

“Uma das principais bandeiras da ABCD é a promoção de um ambiente de crédito mais inclusivo e eficiente no Brasil. Acreditamos que essa é uma premissa fundamental para a democratização do acesso ao crédito e para a geração de oportunidades para todos os brasileiros”, finaliza o executivo.

Na avaliação de Claudia Amira, diretora-executiva da Associação Brasileira de Crédito Digital, a chegada da Solfácil fortalece a representação da entidade, abrindo espaço também para a ampliação da pauta ambiental no setor. “A ABCD está comprometida com um mercado de crédito digital mais inteligente, inclusivo e conectado com as demandas atuais da sociedade. Desta forma, a sustentabilidade naturalmente está em nosso radar.”