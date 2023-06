Digitalização no setor bancário: 5 benefícios do uso da tecnologia

* Por: DINO - 23 de junho de 2023.

Até pouco tempo atrás, não era comum que empresas permitissem que documentos fossem administrados de maneira remota, tudo era recolhido em papel e arquivado em espaços físicos. Com a pandemia e a evolução da transformação digital no mundo, essa realidade mudou e setores como o bancário, por exemplo, se adaptaram muito bem a essa nova fase. Para lidarem com centenas de documentos diariamente foi preciso buscar ferramentas para melhorar, simplificar e aumentar a eficiência dos seus processos. Foi preciso identificar equipamentos e softwares que pudessem realizar o processamento inteligente de documentos de maneira segura e organizada.

Hoje é possível encontrar no mercado softwares que cumprem o papel de separar e classificar documentos, inclusive os escritos à mão. Os benefícios da digitalização são inúmeros e 5 deles estão listados a seguir.

Melhora a experiência do usuário:

Tempo é muito importante para ser perdido com processos já ultrapassados. O processamento inteligente de documentos permite disponibilizar soluções que agilizam etapas ao mesmo tempo em que oferecem total segurança dos dados.

Processos mais eficientes:

Graças a essa transformação digital, é possível aprimorar e tornar mais eficientes processos antes realizados de forma manual, reduzindo possíveis erros.

Redução de custos:

Sem dúvida, um claro benefício proporcionado pela digitalização é a economia de custos, reduzindo o excessivo uso de papel e direcionando tempo operacional de forma mais inteligente.

Contribuição com a sustentabilidade:

Ao incorporar scanners de documentos em fluxos de trabalho e negócios, as empresas reduzem de forma significativa o uso e o desperdício de papel. Quando documentos impressos são digitalizados, o novo documento pode ser facilmente distribuído para outras pessoas; não é mais necessário fazer cópias em papel para garantir o acesso às informações.

Mais segurança:

Documentos em papel sofrem mais riscos de falhas de segurança devido a perdas ou roubos. A maneira mais eficaz para evitar esse tipo de problema é mantendo documentos digitalizados. Isso permite, ainda, que possam ser protegidos com senha.

