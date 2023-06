Evento destaca produção científica de alunos de medicina

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2023.

A escola de medicina tem grande potencial de impactar a sociedade. Além de oferecer a formação profissional, é um centro gerador de conhecimentos atualizados, que devem ser compartilhados com a comunidade. Traduzir a ciência em algo compreensível para a população em geral é uma demanda atual, mas ainda pouco comum. Pensando nessa aproximação, a faculdade de medicina FACERES promoveu o 21º Fórum de Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica, evento organizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da faculdade.

No evento, os alunos do curso de medicina das turmas 20, 21 e 22 apresentaram quarenta e dois trabalhos, resultados dos estudos desenvolvidos nas disciplinas de Habilidades de Pesquisa I, II e III, e foram avaliados por professores convidados para essa finalidade.

Apresentações de estudos de revisão integrativa e artigos científicos em formato Journal Club também foram apresentados. Além disso, o Fórum contou com palestrantes para compartilhar conhecimentos, insights e experiências valiosas no desenvolvimento de pesquisa científica na trajetória acadêmica e na prática médica que impactarão a sociedade no futuro.

“Essa é uma grande oportunidade de vivenciar e ampliar o conhecimento do estudante de medicina no campo da pesquisa científica, focar na pesquisa científica nos mais diversos temas da área médica, interagir, trocar ideias e experiências com outros estudantes de medicina, professores e palestrantes”, explicou a professora e coordenadora da pesquisa na FACERES, Talita Valentino.

O professor Felipe Pacca, docente de Habilidades de Pesquisa da FACERES e um dos organizadores do Fórum, afirma que é uma oportunidade de simular um cenário de congresso científico.

Uma banca examinadora avaliou as apresentações dos alunos durante o evento. “Essa avaliação é realizada em dois momentos: primeiro a qualidade científica, e depois, a competência de argumentação”, explica a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da FACERES, Tamara Veiga Faria.

Por fim, como forma de popularizar os conhecimentos produzidos na escola médica, o Fórum contou com uma seção dedicada a apresentar uma série de videocasts elaborados pelos alunos na disciplina de Habilidades de Pesquisa a partir da leitura e análise de artigos científicos. Sob responsabilidade da Profa. Norma Barbosa Novaes Marques, docente da disciplina, essas produções têm como objetivo tornar mais acessíveis temas da área de saúde.

Para isso, os alunos foram entrevistados pelo setor de comunicação da FACERES e as gravações resultantes dessas entrevistas ganharam forma de videocasts, que serão disponibilizados no YouTube da TV FACERES e futuramente na Rádio FACERES.

O 21º Fórum de Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica foi idealizado a partir da comemoração dos 10 anos do curso de medicina da FACERES. Uma oportunidade de reflexão sobre os caminhos trilhados pelo curso. Nesse processo, a pesquisa científica realizada pela instituição passou por um fundamentado processo de avaliação. Como os resultados se mostraram exitosos, foi possível projetar inovações, sempre em busca da excelência.