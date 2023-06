Tecnologia 4G oferece auxílio na localização de pets perdido

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2023.

No mundo acelerado de hoje, a tecnologia 4G desempenha um papel fundamental não apenas na conectividade humana, mas também na segurança e bem-estar dos animais de estimação. Com sua velocidade e cobertura confiável, a rede 4G se tornou uma aliada valiosa na busca e recuperação de pets perdidos ou fugitivos e uma das principais vantagens do uso dessa tecnologia na localização de pets é sua ampla cobertura – segundo um levantamento da Teleco, em abril de 2023, a cobertura da rede 4G no Brasil abrangia 5.543 municípios, ou 99,9% do total.

De acordo com a Coinf (Comissão de Informação de Mercado) do Sindan (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal), em relação a cães e gatos, a previsão é de um aumento contínuo no mercado pet. Estima-se um crescimento de 15,8% em 2023 e uma projeção de 15% para o ano de 2024. Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de países com mais pets no mundo, totalizando uma população de 149,6 milhões de animais de estimação no país.

O CEO da Pethere, Fábio Teodoro, explica que, devido à tecnologia 4G, não há limitações de alcance para rastrear o pet em qualquer lugar do Brasil, mesmo se ele for levado de uma cidade para outra, algo que outras tecnologias não conseguem.

Com as pessoas investindo cada vez mais nos cuidados com seus pets, a indústria também se sente motivada a buscar soluções inovadoras para atender a essa demanda crescente. De acordo com Teodoro, as pessoas têm uma relação muito diferente com seus pets hoje, elas investem nos cuidados e isso faz com que a indústria também tenha motivação para investir cada vez mais. “Por isso hoje temos bebedouro automático, ração com alimentação programada por celular e agora o que faltava, os rastreadores GPS 4G”, destaca.

Segundo o CEO da Pethere, o sistema de rastreamento pet 4G permite que os tutores de animais de estimação possam usar tecnologias inteligentes para localizar seu animal onde ele estiver em tempo real.

“Sabemos o quão doloroso e angustiante é perder seu amigo de quatro patas de vista e não ter como localizá-lo, por isso contar com tecnologias inteligentes de rastreamento pode trazer a tranquilidade e confiança de saber que seu pet está seguro e protegido”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.oseupetaqui.com.br/