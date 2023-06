Calastone colabora com a Schroders para tornar a tokenização uma realidade

Compartilhe Facebook

26 de junho de 2023.

A Calastone, a maior rede mundial de fundos, anunciou hoje que está colaborando com a Schroders para explorar as capacidades de um veículo de investimento tokenizado para empresas de capital variável (VCC). A colaboração segue um investimento plurianual da Calastone em tecnologia de registro distribuído (DLT) e tokenização, com o objetivo de fabricar e distribuir veículos de investimento tokenizado por meio da infraestrutura de mercado distribuído da Calastone.

A digitalização das principais operações dos veículos de investimento coletivo apresenta a oportunidade de transformar a cadeia de valor e criar mais valor para os investidores, reduzindo custos e estabelecendo as bases para produtos de investimento mais flexíveis e mais alinhados com as experiências digitais que os consumidores encontram em outros lugares.

Adam Belding, diretor de Tecnologia da Calastone, comentou: “Trabalhamos com DLT há muitos anos, explorando diferentes tipos de DLT e procurando os casos de uso em que podem agregar valor real. Unidades de fundo de tokenização não fornecerão a transformação que o setor está procurando. No entanto, operar investimentos coletivos em uma plataforma DLT nativa e aplicar DLT e tokenização em todos os níveis do fundo, desde negociação até administração e distribuição, fornece uma transformação muito mais fundamental.

Nosso trabalho com a Schroders mostra que esse futuro pode estar muito mais próximo do que alguns imaginam. Acreditamos que, usado da maneira certa, a DLT é uma plataforma poderosa para fornecer, gerenciar, proteger e distribuir ativos tokenizados, ajudando a desbloquear melhorias significativas na eficiência operacional e na inovação de produtos”.

Peter Hilborne, diretor de Operações da Schroders, disse: “Estamos em uma era transformadora em que a tecnologia de contabilidade distribuída redefinirá as finanças com um impacto positivo na gestão de ativos. Na Schroders, entendemos o papel vital que a tokenização e os ativos digitais podem desempenhar nos acordos econômicos modernos e estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Calastone para contribuir com o avanço do ecossistema de ativos digitais. Estamos ansiosos para colaborar com vários participantes do setor para fornecer essa tecnologia pioneira ao mercado, inaugurando uma era de possibilidades empolgantes”.

