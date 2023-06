Doenças do outono e inverno alertam para limpeza doméstica

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de junho de 2023.

O acúmulo de sujeira e poeira em uma casa ou apartamento pode desencadear alergias e doenças respiratórias, sobretudo em estações com temperaturas mais amenas, como outono e inverno. Recentemente, a SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo), emitiu um alerta para as doenças respiratórias típicas da estação. Em nota, a pasta destacou que é preciso redobrar os cuidados, pois as crises de asma tendem a ser mais frequentes nesta época do ano.

A propósito, a SES-SP ressaltou que a asma pode ser desencadeada por uma série de agentes infecciosos, como vírus e bactérias, e alérgicos, tendo como principais vítimas os pacientes predispostos.

Além disso, a sujeira em uma residência pode atrair pragas urbanas, como baratas, que agem como vetores de doenças causadas por bactérias, como a furunculose, hanseníase, tuberculose, poliomielite e diarréia, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços, lavanderia de estofados profissional, destaca que a atenção à limpeza doméstica é essencial, e os estofados não podem ser deixados de lado, já que costumam reunir toda a família.

Ele conta que as técnicas e produtos que podem ser utilizados na limpeza de sofás e poltronas variam de acordo com cada caso, assim como os equipamentos e a quantidade de água e líquidos utilizados durante o trabalho.

Finavaro também explica que a limpeza pode ser feita de forma diferenciada de acordo com tipo de tecido ou do material do móvel. “Para a limpeza de sofás e poltronas, o processo depende do tipo de tecido”.

O responsável pela SP Serviços acrescenta que, para os tecidos mais delicados ou com maior composição de algodão, devem ser utilizados produtos com ph básicos, escovas mais macias e menor quantidade de água dependendo do caso.

“Já nos tecidos mais sintéticos, é possível empregar produtos com ph mais alcalinos, utilizar escovas mais duras e maior quantidade de água”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/