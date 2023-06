Inteligência Artificial na Saúde será tema debatido em evento de São Paulo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 26 de junho de 2023.

A Brazil-Florida Business Council, Inc., organização sem fins lucrativos voltada à promoção de negócios internacionais, localizada em Tampa, na Flórida (EUA), em parceria com o escritório Mattos Filho, promoverá, no próximo dia 27 de junho (terça-feira), às 9 horas (Brasília), o evento IA na Saúde: Onde estamos e para onde vamos. O encontro presencial, com especialistas em tecnologia e saúde digital, visa tratar da adoção e regulação da IA com uma abordagem prática na visão da indústria.

O debate será dividido em dois blocos. O painel 1: Inteligência Artificial na Saúde – uma perspectiva jurídica – novidades e possibilidades regulatórias, será conduzido pela Lisa Worcman, sócia da prática de tecnologia da Mattos Filho. Para compor o painel, foram convidados os renomados Thiago Sombra, também sócio de prática de tecnologia da Mattos Filho; Silvio Fachim, Latam Legal Director na Biogen; e Gustavo Swenson, sócio da prática de Life Sciences e Saúde, da Mattos Filho.

Já no segundo painel, intitulado por Inteligência Artificial na Saúde – uma perspectiva de mercado – produtos que revolucionam a indústria, será mediado por Fernando Cariello, cofundador da Base Miami e da Cubo Start e diretor da Brazil-Florida. E, para integrar o bloco, marcarão presença os nomes Diego Aristides, diretor de tecnologia e inovação do hospital Sírio-Libanês; Ana Cândida Sammarco, sócia da prática de Life Sciences e Saúde, da Mattos Filho; e Cristian Rocha, CEO e cofundador da Munai.

A inscrição para o evento no escritório Mattos Filho Faria Lima é gratuita através do link:

https://client.mattosfilho.com.br/event/sessions?id=IA_na_Sade_onde_estamos_e_para_onde_vamos2845996792

Para mais informações: https://brazilfloridabusiness.com/event-5304478