i2c Inc. Designa Jacqueline White como Presidente para Conduzir Crescimento e Acelerar Seu Principal Negócio de Serviços Bancários

* Por: DINO - 26 de junho de 2023.

i2c Inc., líder em oferecer soluções bancárias e pagamentos digitais, anunciou hoje a designação de Jacqueline White como Presidente. Neste cargo, Jacqueline irá assumir a responsabilidade de acelerar o crescimento de vendas e parcerias mundiais da i2c, se reportando diretamente a Amir Wain, Fundador e Diretor Executivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230626447830/pt/

i2c Inc. Appoints Jacqueline White as President to Drive Growth and Accelerate Its Core Banking Business. Seasoned visionary Jacqueline White to accelerate growth at i2c Inc. (Photo: Business Wire)

Jaqueline é uma experiente executiva, tendo ocupado posições internacionais de liderança sênior em serviços de consultoria e organizações de software empresarial. Com uma carreira distinta de mais de 25 anos, traz uma vasta experiência e conhecimentoài2c Inc. Antes de ingressar na i2c, Jacqueline atuou como Presidente da Temenos na Região das Américas, onde chegou a 30% de crescimento anual, superando consistentemente as metas de ARR. Jacqueline também ocupou funções em empresas de software como Oracle e SAP, onde liderou serviços financeiros a nível mundial, bem como em grandes parceiros de integração de sistemas, como Accenture e DXC, onde conduziu sua prática de ITO de mercados de serviços bancários e capital de US$ 1,5 bilhão.

“Tenho o prazer de receber Jacqueline na equipe de liderança”, disse Amir Wain, Fundador e Diretor Executivo da i2c Inc. “Sua experiência em serviços bancários centrais e histórico estelar formando equipes de sucesso e criando clientes satisfeitos será inestimávelàmedida que continuamos crescendo e expandindo nossos negócios ao redor do mundo.”

“Estou empolgada por ingressar na i2c durante este período importante de crescimento e inovação no setor”, disse White. “A i2c vem sendo uma verdadeira inovadora no setor internacional de serviços financeiros durante mais de 20 anos. Estou confiante de que a plataforma unificada de pagamentos e serviços bancários da i2c irá permitir que IFs ofereçam produtos líderes de mercado sem ter que lidar com a complexidade da integração de diversas plataformas. Estou na expectativa de fazer parte da equipe que continuará ultrapassando os limites do que é possível em pagamentos e serviços bancários.”

Como defensora apaixonada de fintechs, Jacqueline atua no conselho de várias empresas, como authID.ai, Monovo, StrongHer Ventures e Flybits. Em seu tempo livre, Jacqueline trabalha como Presidente de sua Organização Local de Mulheres em Boston, onde ela e seu marido, Robert, criaram seus quatro filhos.

Sobre a i2c Inc.

A i2c é uma provedora mundial de soluções bancárias e de pagamento altamente configuráveis. Usando a tecnologia “building block” (blocos de construção) de propriedade da i2c, os clientes podem criar e gerenciar facilmente um conjunto abrangente de soluções para serviços bancários, créditos, débitos, pré-pagamentos, empréstimos e muito mais, de modo rápido e econômico. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade incomparáveis a partir de uma exclusiva plataforma SaaS mundial. Fundada em 2001 e com sede no Vale do Silício, a plataforma unificada da i2c proporciona suporte a milhões de usuários em mais de 200 países / territórios e em todos os fusos horários. Para mais informação, acesse www.i2cinc.com e siga-nos no @i2cinc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230626447830/pt/

Contato:

Christine Alemany

Diretora de Marketing

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE