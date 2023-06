Aplicativo reduz em 70% o custo de logística de e-commerces

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

Apesar do crescimento das vendas no comércio eletrônico no país, o alto custo na logística de entregas tem se mostrado um obstáculo significativo para os empreendedores.

Segundo uma pesquisa realizada em 2022 pela Opinion Box, o valor do frete ainda é o principal fator responsável pelas desistências de compras online, tendo sido citado por 71% dos entrevistados.

Essa situação acaba prejudicando a venda de pequenos e médios empreendedores que, diferente de grandes e-commerces, não conseguem contratos especiais com as transportadoras nacionais para reduzir o custo logístico de suas entregas.

Victor Maes, CEO e idealizador da plataforma, explica que foi frente a esse cenário que surgiu o aplicativo SuperFrete, com o propósito de trazer mais inovação e tecnologia ao tradicional setor de varejo no Brasil.

“Quando entendemos que o alto custo do frete era o principal obstáculo para os negócios online, percebemos que podíamos unir a demanda de milhares de lojistas do país e negociar melhores condições direto com os Correios, a maior transportadora do Brasil”, afirma Maes.

O CEO explica que, em 2020, quando o app foi criado, a necessidade de empreender para enfrentar os altos índices de desemprego pelo cenário da pandemia ficou ainda mais latente.

“Vender online era a solução para que muitos negócios que não podiam atender presencialmente, por causa do distanciamento, não precisassem fechar as portas. Conseguimos oferecer uma redução de 70% no custo logístico para esses lojistas. Em pouco tempo o app chegou no top 50 mais relevantes do Play Store”, finaliza Maes.

O aplicativo, que hoje já soma mais de 1,5 milhões de downloads, também permite aos usuários acessarem uma modalidade mais econômica de envios, exclusiva para empresas com contrato, o PAC Mini.

Além do desafio enfrentado pelos empreendedores com o custo do frete, outros fatores como tempo nas filas e gestão das entregas também impactam nos resultados de quem vende pela internet hoje.

Daiane Dias, Head de Sucesso do Cliente na SuperFrete, conta que recebe relatos de empreendedores que gastam muito tempo para fazer o envio das encomendas de seus e-commerces e, com os códigos de rastreio apenas no comprovante, têm dificuldade em fazer o acompanhamento do status de cada entrega para seus clientes.

“O aplicativo busca contornar esses desafios também já que, calcular e emitir a etiqueta por meio do app leva menos de 1 minuto. Após a emissão, o código de rastreio fica registrado no aplicativo e o lojista recebe notificações no seu celular em tempo real sempre que houver uma atualização no status de rastreio da encomenda”, finaliza Dias.

Para saber mais sobre o aplicativo SuperFrete, basta acessar: https://superfrete.com