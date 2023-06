Atendimento psicológico online é alternativa para brasileiros que moram fora

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental é um componente fundamental do bem-estar e qualidade de vida das pessoas. A falta de acesso a serviços de saúde mental pode ter um impacto negativo na saúde emocional dos indivíduos expatriados, que muitas vezes se deparam com desafios específicos, como a barreira do idioma, a ausência de uma rede de apoio familiar e social e a adaptação a um novo ambiente cultural.

Diante desses desafios, o atendimento psicológico online tem se mostrado uma alternativa viável para brasileiros que moram em outros países. Por meio de plataformas de atendimento online, é possível ter acesso a psicólogos brasileiros formados e licenciados, que oferecem suporte emocional e terapêutico em português, permitindo aos expatriados lidar com questões emocionais e psicológicas em sua língua nativa.

O atendimento psicológico online é uma modalidade de terapia que utiliza a tecnologia para fornecer sessões de terapia à distância, por meio de vídeo chamadas, mensagens de texto ou até mesmo telefonemas. Essa modalidade de atendimento tem sido cada vez mais aceita em todo o mundo, especialmente durante a pandemia da COVID-19, quando muitos países adotam medidas de isolamento social.

Segundo a psicóloga Maria Eduarda Santana, especialista em atendimento psicológico online, “o atendimento online oferece muitas vantagens para os brasileiros que vivem no exterior. Além da comodidade de poder ter acesso à terapia no conforto de sua própria casa, a terapia online também possibilita a continuidade do tratamento com um profissional que compreende a cultura e os desafios específicos enfrentados pelos brasileiros em outros países”.

Outra vantagem do atendimento psicológico online é a flexibilidade de horários. Muitos têm rotinas de trabalho ou estudo intenso, o que pode dificultar a busca por serviços de saúde mental presenciais. Com o atendimento online, é possível agendar sessões em horários mais convenientes, adaptando-se à rotina do paciente.

É importante ressaltar que, para garantir a qualidade e a segurança do atendimento psicológico online, é fundamental buscar profissionais licenciados e protegidos. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) regulamenta a prática da psicologia e regulamenta as diretrizes éticas e técnicas para o exercício da profissão. É possível verificar se o psicólogo está registrado no CFP e se possui autorização para atuar online.

É importante sempre verificar a confiança e a qualificação dos profissionais e plataformas de atendimento psicológico online, buscando referências e estimativas de outros pacientes. Além disso, é fundamental seguir as normas e regulamentações do país onde se está residindo em relação à prática da psicologia e a necessidade de autorização para atendimento online.

Para o especialista da área da saúde, Mario Mendes Jr, fundador da MultUSA “o intuito da disseminação do atendimento psicológico online para os brasileiros que moram fora é promover o bem-estar emocional e dar suporte aos desafios específicos que compreendem morar em outro país, gerando acessibilidade, flexibilidade e suporte necessário nesse momento desafiador”.