Certificação do IQA reconhece padrão de qualidade de autopeça de remanufatura

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

O IQA – Instituto da Qualidade Automotiva traz para o mercado automotivo a Certificação Remanufaturado, um novo reconhecimento focado em peças de reposição de remanufatura. Desenvolvida com o apoio, e para a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças) é exclusiva para fabricantes originais que possuem a certificação IATF 16949.

A iniciativa possibilita um reconhecimento às empresas que adotam rigorosos padrões de qualidade na remanufatura de autopeças. O processo de certificação abrange uma ampla avaliação que engloba desde a seleção cuidadosa dos componentes reaproveitáveis até a medição precisa, lavagem adequada, descarte responsável de resíduos, processo de montagem, rastreabilidade e embalagem do produto.

“É importante ressaltar que as peças de remanufatura devem seguir o mesmo processo de fabricação dos componentes novos e originais, garantindo assim a qualidade e confiabilidade”, explica Sérgio Fabiano, gerente de serviços automotivos do IQA. “A certificação possibilita segurança ao setor, empresa, consumidor e ao processo de remanufatura.”

A certificação traz diversos benefícios para o aplicador, incluindo a aquisição de peças com alto padrão de qualidade e com um custo de compra reduzido, geralmente cerca de 30% mais baratas em comparação com as novas. Além disso, peças remanufatura certificadas possuem o mesmo período de garantia que as novas, oferecendo a mesma segurança para o consumidor.

Também é importante mencionar que a escolha de peças remanufatura tem relevância ambiental. Ao optar por estas peças, a empresa contribui para a redução da utilização de recursos naturais, como minérios necessários para a produção de novas peças, e ajuda a minimizar o potencial descarte inadequado que pode contaminar o solo e a água.

A Certificação de Remanufaturado é um processo voluntário que tem validade de 36 meses. No entanto, para garantir a conformidade contínua das empresas em relação aos requisitos de padronização, são realizadas auditorias periódicas. Para identificar as peças certificadas, é essencial que tenham na embalagem o Selo Remanufaturado, o código do fabricante e um QR Code. Dessa forma, os consumidores podem ter acesso fácil ao site www.remancertificado.com.br e verificar as informações relevantes sobre o processo de remanufatura.