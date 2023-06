Crescimento do setor de franquias impulsiona negócios voltados para a saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

O setor de franquias no Brasil está passando por uma notável transformação, com o mercado aquecido e apresentando resultados positivos. De acordo com a pesquisa de Desempenho Franchising 2022, realizada pela Associação Brasileira de Franchising, o setor fechou o 4º trimestre com 12,6% de crescimento, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse cenário contribui para o impulsionamento de setores da economia, como aqueles ligados à saúde e bem-estar.

De acordo com dados , divulgados pelo Instituto DataSenado, a saúde é a principal preocupação do brasileiro. Com o crescente interesse da população pelos cuidados com o bem-estar, a busca por uma vida ativa e saudável tem impulsionado a expansão de serviços especializados na manutenção da saúde em todo o país. Ainda de acordo com a pesquisa da ABF, o setor de saúde, beleza e bem-estar registrou um crescimento de 21,5%.

Para Tiago Costa, sócio da Xtrack Academia , o modelo de negócio das franquias tem se mostrado atrativo tanto para empreendedores quanto para os consumidores, e uma oportunidade otimista para o segmento de academias e empreendedores que desejam ingressar no mercado fitness e contribuir para a promoção de um estilo de vida mais saudável. “Com a abertura de novas unidades em diferentes regiões do país, as franquias de academia têm suporte técnico, consultoria, marca consolidada e padronização de serviços, o que proporciona maior segurança e qualidade aos clientes”, diz Tiago.

Um dos fatores que contribui para o fortalecimento das franquias é a diversificação dos serviços oferecidos, em todos os segmentos. Como exemplo as franquias de academias, que além das tradicionais aulas de musculação e aeróbica, podem oferecer novas modalidades, como treinamento funcional, pilates e ioga. “Essa variedade de opções de serviços atrai diferentes perfis de público, ampliando o potencial de clientes, que podem ter maior conveniência e acesso a programas de treinamento”, comenta Tiago Costa.

Academia de Santa Catarina aposta no setor de franquias

Fundada no litoral catarinense, a Xtrack Academia conta com três unidades já estabelecidas, duas em Santa Catarina e uma em São Paulo. Com o objetivo de ampliar a sua presença no universo fitness para todo o Brasil, a academia oferece equipamentos próprios, desenvolvidos para atender às necessidades dos praticantes de exercícios físicos. Atualmente a academia conta com mais de três mil alunos matriculados em suas unidades.

A decisão de expandir por meio da venda de franquias é uma estratégia para reforçar a presença da marca no setor e atrair empreendedores interessados no mercado fitness. Além de fornecer o know-how, a Xtrack Academia oferece suporte e treinamento aos franqueados.