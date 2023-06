Embarque em sua jornada PIX com a PayRetailers e expanda os seus negócios na América Latina

Compartilhe Facebook

27 de junho de 2023.

A PayRetailers, processadora de pagamentos líder na América Latina, integrou o PIX, o principal sistema de pagamento do Brasil, em sua plataforma de pagamento completa. O PIX é um sistema de pagamento em tempo real lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020. Essa integração foi um divisor de águas na transformação do cenário de pagamentos e tem inspirado uma mudança regional.

Qual é o segredo do sucesso do PIX?

Com mais de 126 milhões de usuários, 24 bilhões de transações e uma média de 66 milhões de operações diárias, o PIX se tornou o meio de pagamento preferido no país. Seu sucesso reside em sua ampla adoção em todos os tipos de negócios, permitindo transações contínuas e instantâneas para pagamentos diários. Seja para comprar milho nas praias do Rio de Janeiro ou uma caipirinha em Fortaleza, o PIX se tornou sinônimo de praticidade e confiabilidade.

A PayRetailers entende o imenso potencial do PIX e o integrou em benefício de seus merchants, adaptando-se às necessidades específicas dos brasileiros. Ao oferecer o PIX como meio de pagamento instantâneo, a PayRetailers está trabalhando em estratégias locais para que as empresas internacionais possam aproveitar a extensa base de usuários da América Latina e fornecer a eles sistemas de pagamento eficientes e seguros, assim como no Brasil.

Aproveite as vantagens da integração do PIX com a PayRetailers

Com o PIX integrado a uma plataforma de pagamento robusta como a PayRetailers, os merchants podem reduzir os entraves burocráticos, melhorar o controle sobre os dados compartilhados e agilizar suas operações. A disponibilidade do sistema 24 horas por dia, todos os dias, elimina atrasos associados aos métodos de pagamento tradicionais, garantindo transações mais rápidas e perfeitas para merchants e clientes.

Além disso, o PIX aborda questões de segurança ao estabelecer um ambiente confiável para transações online instantâneas. Os clientes não precisam mais informar os dados do cartão, o que gera confiança e tranquilidade. A integração da PayRetailers com o PIX garante que os merchants possam oferecer aos seus clientes uma experiência de pagamento segura e conveniente, fomentando a fidelidade e a confiança, reduzindo riscos e aumentando suas vendas.

Dessa forma, o PIX representa uma grande oportunidade para os merchants internacionais com mais de 45 milhões de usuários e seu sistema de transações em tempo real, mais rápido para efetuar pagamentos digitais, aumentando assim a compra online de produtos e serviços pelos usuários brasileiros.

Além disso, diversas indústrias se beneficiam desse método, principalmente a indústria de iGaming, que tem forte representatividade no Brasil. Este ano, o Brasil sediou o evento SIGMA Americas em São Paulo, onde a PayRetailers teve a grande oportunidade de se conectar com merchants e líderes do setor de gaming e apresentar os benefícios de sua solução para merchants do mundo dos gaming em toda a América Latina.

Inspiração para outras economias

O impacto do PIX vai além do Brasil, inspirando outras economias latino-americanas a explorar sistemas semelhantes de pagamento instantâneo. Ao liderar o caminho na adoção dessa tecnologia transformadora, a PayRetailers está estabelecendo as bases para um maior crescimento e inovação no ecossistema de pagamentos da região.

Atualmente, países como México e Colômbia estão dando os primeiros passos para a implantação de sistemas de transferência digital imediata (SPI) semelhantes ao PIX no Brasil. O objetivo é reproduzir o ambiente seguro e a tranquilidade que esse método oferece aos usuários e às empresas de todos os setores.

Com a evolução contínua da PayRetailers no dinâmico mercado brasileiro, os merchants podem contar com suas soluções de pagamento abrangentes para impulsionar o crescimento dos negócios e aproveitar todo o potencial do PIX. Com PayRetailers como seu parceiro de confiança, os merchants têm acesso a tecnologias de pagamento de ponta e a capacidade de oferecer a seus clientes uma experiência de pagamento ininterrupta e segura.

Para saber mais sobre como a PayRetailers está revolucionando o mercado brasileiro com sua integração do PIX e conhecer as abrangentes soluções de pagamento disponíveis, clique aqui.

