Esfera Solar lança BU Usinas em parceria com Canadian e Cana

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

Atualmente, um dos principais riscos para quem investe em um projeto de energia solar e para quem constrói usinas fotovoltaicas é que o empreendimento não entregue a energia que foi proposta em função de problemas que venha apresentar, por conta de um defeito na instalação.

Com o objetivo de minimizar este tipo de risco para quem investe em solar, a distribuidora de geradores fotovoltaicos Esfera Solar anunciou o lançamento da BU Usinas, em parceria com a fabricante de inversores e módulos Canadian Solar e com o Canal Solar.

Segundo a Esfera, o foco da nova unidade de negócios é atuar no mercado de médios projetos (1 MW a 5 MW), oferecendo um pacote completo de soluções para os integradores como módulos, inversores, estrutura, média tensão e apoio à engenharia dos integradores.

Bruno Kikumoto, CEO do Canal Solar, diz que a parceria com a Esfera vai de encontro com a missão de levar conhecimento às pessoas. “Queremos também levar conhecimento aos projetos por meio da nossa expertise e da nossa participação como consultoria em projetos de usinas fotovoltaicas, tanto em geração distribuída como geração centralizada”.

“A ideia é atuarmos juntos aos integradores que estão instalando essas usinas, como um apoio técnico, com a nossa experiência e com a nossa vivência no mercado”, destaca.

O executivo ainda relata que a equipe de consultoria de projetos do Canal Solar tem atuado muito na resolução de problemas em sistemas, que poderiam ter sido facilmente evitados se os bons conceitos de engenharia e as normas fossem respeitadas.