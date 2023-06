Estudante da FST é destaque no Amazon Poranga Fashion, com desfile autoral

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

A Estudante do curso de Design de Moda da Faculdade Santa Teresa, Jerusa Flores, foi um dos destaques do desfile Amazon Poranga Fashion, evento que busca fomentar o empreendedorismo cultural, através da arte e da moda na Amazônia.

Ao lado de estilistas da região, Jerusa Flores apresentou uma minicoleção com seis modelos, todos inspirados em elementos da cultura indígena marajoara, como a cerâmica e a arquitetura. A coleção, diz ela, trouxe peças de moda festa com detalhes no grafismo e cores características do povo marajoara. “A ideia foi mostrar ao público que a nossa cultura pode estar presente no dia a dia, inclusive nas roupas de festa”, ressaltou.

Segundo Jerusa, a experiência de todo o desenvolvimento das peças, desde o desenho, à modelagem e confecção, foi única. “Poder ver as minhas criações na passarela, e ao lado de estilistas com experiência no mercado da moda, foi muito especial. Vivenciar toda a expectativa e retorno do público também foi algo incrível”, destacou.

Estudante do segundo período do curso de Design de Moda, Jerusa é filha de costureira, sempre gostou da área e trabalhou com a confecção de roupas, de vestidos de noiva a jalecos. “Fiz vários cursos, cheguei a iniciar a faculdade e não dei continuidade. Quando surgiu o curso de Design de Moda da Santa Teresa eu resolvi voltar a estudar, principalmente para adquirir conhecimento técnico e tem sido muito gratificante todo o aprendizado adquirido”, observou.

Produção – De acordo com o coordenador do curso de Design de Moda da FST, Cidarta Gautama, possibilitar que os alunos tenham, desde o primeiro período, contato prático com o segmento, tem sido um dos principais focos da instituição. “Além do Amazon Poranga, nossos alunos já participaram da produção de eventos importantes, como o São Paulo Fashion Week. Isso engrandece o currículo e amplia o olhar dos estudantes para as inúmeras oportunidades que a profissão permite”, destacou.

No Amazon Poranga Fashion, além de Jerusa Flores, que assinou um dos desfiles, outros 18 alunos, um professor e o coordenador participaram do evento, atuando na produção, escolha dos modelos e curadoria das peças da exposição “Artes e Povos Originários”, que foi apresentada no Centro Cultural Povos das Amazônia.

A programação do Amazon Poranga Fashion encerra nesta quinta-feira (29), com um desfile em Parintins. Participam da ação os estilistas Maurício Duarte e Rita Prossi, além de artistas convidados do município.