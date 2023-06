Grupo ACG participa da FCE Pharma com portfólio de cápsulas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

A ACG participou da FCE Pharma – Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Farmacêutica. Esta é a primeira participação na FCE Pharma com todas as divisões: cápsulas, máquinas, Films & Foils e Vantage Nutrition.

A companhia trouxe para o evento novas tecnologias em cápsulas, como a ACGcapsTM Brandshield, tecnologia patenteada de impressão personalizada nas cápsulas, incluindo logotipos, gráficos e textos, protegendo contra falsificações. Outra novidade são as cápsulas coloridas naturalmente, sem o uso de corantes artificiais, em uma grande variedade de cores. A tecnologia ACGcapsTM NTone é utilizada em diferentes mercados mundo afora, possuindo também certificação Kosher e Halal, além de serem veganas, já que não possuem ingredientes de origem animal.

“Participar de um evento como este nos dá a oportunidade de mostrar nossos produtos e tecnologias que lançamos constantemente. Além disso, podemos ter contato com uma grande quantidade de pessoas e clientes da área farmacêutica, gerando novos negócios”, afirma Raphael Sideris, gerente geral de vendas & marketing para o Brasil e América Latina da ACG.

“As pessoas querem uma experiência completa e de qualidade em diferentes aspectos de seu dia a dia, incluindo o momento em que vão ingerir um medicamento. Nossa tecnologia permite, por exemplo, fazer cápsulas em tons de rosa para suplementos vitamínicos para mulheres grávidas ou em um tom de amarelo para esportistas”, explica Sideris.

A ACG também trouxe as novidades da divisão Vantage Nutrition, empresa do Grupo ACG responsável por produtos nutracêuticos. O lançamento da divisão são as cápsulas com a tecnologia Sidebysides, que combinam ingredientes úmidos e secos lado a lado, juntos, mas separados. Isso é possível devido à utilização de uma membrana separadora, feita de gelatina bovina, de peixe ou de materiais vegetarianos. Desse modo, é possível criar cápsulas com diferentes combinações, com pós ou beadlets e ingredientes líquidos, separados, mas presentes em uma mesma cápsula. Isso possibilita trazer em um mesmo produto ingredientes que são incompatíveis, como probióticos, vitaminas e óleo de krill, que podem ser combinados já que não tem contato dentro das cápsulas 3 em 1. Em 2022 a Vantage adquiriu a AquaCap, da Nestlé Health Science e recentemente anunciou a aquisição da BioCap e da ComboCap Inc, tornando-se a única companhia a produzir cápsulas 3 em 1.

A ACG Engineering, que produz equipamentos farmacêuticos para a indústria, também apresentou seus produtos na feira. As máquinas Quest TM FB possuem um sistema que pode ser usado para secagem, granulação em pote único e revestimento Wurster. Além disso, a companhia apresentou equipamentos de envase de cápsulas, como a máquina AF 90T, que podem preencher uma variedade de combinações em uma cápsula, como pós, pastilhas, comprimidos, micro-comprimidos, softgel e uma cápsula dentro de outra cápsula.

Com mais de 60 anos de experiência no mercado farmacêutico, a ACG Engineering atua como uma fornecedora de ponta a ponta. Os equipamentos são projetados na Europa e fabricados na Índia, mas agora o Brasil passa a ter uma equipe exclusiva de vendas para esta unidade (o que antes era feito através de um representante local). O objetivo desta mudança é oferecer um atendimento personalizado local, cobrindo todas as necessidades dos clientes e fazendo customizações, quando necessárias. A divisão já instalou mais de 20 mil máquinas para os clientes ao redor do mundo.

Além disso, Raphael Sideris assumiu a ACG Engineering e a Vantage Nutrition. Ele manterá o cargo de gerente geral de vendas e marketing para o Brasil e América Latina da ACG e continuará sendo o responsável pela divisão de cápsulas da companhia. O objetivo da mudança é promover a integração entre as áreas oferecendo ofertas combinadas, que estão profundamente ligadas em suas operações.

Este mês, a ACG do Brasil conquistou o segundo lugar no Prêmio Sindusfarma de Qualidade, na categoria “Fabricante Nacional de Matérias-Primas”. A premiação é um reconhecimento concedido pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo e tem como objetivo destacar e premiar as empresas do setor farmacêutico que se destacaram em várias categorias, como qualidade, inovação, responsabilidade social, sustentabilidade, entre outras. “Este é um marco na trajetória que a ACG do Brasil está construindo dentro do grupo. É um prêmio altamente respeitado no mercado farmacêutico brasileiro, um importante indicador de excelência e reconhecimento. Esta premiação nos enche de orgulho, sendo fruto do trabalho desenvolvido. Mostra que estamos no caminho certo”, afirma Sideris.

O Grupo ACG produz anualmente 120 bilhões de cápsulas e atua em 138 países nos seis continentes. Presente no Brasil há 20 anos, conta com duas fábricas no país. “Temos grandes expectativas para o mercado nacional, já que cada vez mais estamos aprimorando nossos serviços e investindo em tecnologias para atender nossos clientes de ponta a ponta, desde o desenvolvimento de fórmulas até cada uma das etapas de fabricação”, conclui Sideris.