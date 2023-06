Lenovo Anuncia Relatório de ESG do Ano Fiscal 2022/23: Geração 3X de Energia Solar e mais de 16 Milhões de Vidas Beneficiadas mediante Filantropia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

Hoje, a Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) publicou seu 17oRelatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) anual, demonstrando ainda mais seu compromisso de ser uma corporação responsável em todo o mundo com foco na construção de um planeta sustentável, ao promover a inclusão e eliminar a exclusão digital. No novo relatório, a potência mundial de tecnologia relatou seu aumento de investimentos em energia solar, triplicando a geração desde o ano fiscal de 2018/19, impulsionada por instalações de energia solar em fábricas e escritórios ao redor do mundo, com aumento de seus investimentos em filantropia, chegando a quase US$ 30 milhões em investimentos em filantropia resultantes em mais de 16 milhões de pessoas impactadas através de programas e parcerias internacionais.

“Como uma empresa multinacional, vimos o impacto da mudança climática em nossas partes interessadas e sentimos a urgência de combatê-la juntos”, disse Yuanqing Yang, Diretor Executivo e Presidente da Lenovo. “No último ano fiscal, tivemos o orgulho de afirmar nosso compromisso de obter emissões líquidas zero até 2050 com metas líquidas zero validadas pela iniciativa ‘Science Based Targets’ (SBTi) e seu primeiro padrão líquido zero.”

A liderança da Lenovo em sustentabilidade foi reforçada este ano, quando se tornou um dos primeiros grupos de empresas a ter metas líquidas zero validadas pela iniciativa ‘Science Based Targets’. A empresa está no caminho de cumprir suas metas de redução de emissões a curto prazo até 2030, incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 em 50% e intensidades de emissões do escopo 3 em 66,5% de bens e serviços adquiridos, 35% de produtos vendidos e 25% de transporte e distribuição ‘upstream’. A Lenovo vem cooperando com fornecedores para reduzir suas emissões de escopo 3 (cadeia de valor), tradicionalmente a maior categoria de emissões e a mais difícil de rastrear em uma complexa cadeia de fornecimento internacional.

A Lenovo está formando sua tradição de inovações holísticas que aumentam a sustentabilidade de seus produtos e serviços. No ano fiscal de 2022/23, a Lenovo continuou sua transição a uma economia circular, aumentando continuamente o número de produtos que integram conteúdo reciclado de “ciclo fechado” proveniente de TI e eletrônicos em fim de vida. A Lenovo relatou quase 300 produtos (298) que incluíam o conteúdo de plástico reciclado de TI e componentes eletrônicos em fim de vida útil. Como exemplo, os laptops ThinkPad X1 lançados na CES 2023 incluem até 97% de plástico PCC (Post Consumer Content) em invólucros de bateria e até 95% de plástico PCC em caixas de alto-falantes e invólucros de adaptadores AC.

A força de trabalho da Lenovo é líder do setor1 na inclusão de gênero, com 37% de mulheres em sua população geral e 28% de mulheres em cargos técnicos. Os esforços da Lenovo de promover mulheres foram reconhecidos mediante inclusão no Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero pela quarta vez, enquanto a empresa persegue sua meta de alcançar 27% de representação executiva feminina até 2025 (atualmente 21%). Os valores de diversidade e inclusão da Lenovo são praticados através de 17 grupos de recursos liderados por funcionários em escritórios e regiões em todo o mundo. Os grupos são personalizados segundo necessidades exclusivas nos segmentos de diversidade de um local, com grupos específicos para a força de trabalho atual, desde talentos em início de carreira (funcionários em ascensão na Lenovo) até grupos de apoio aos pais no local de trabalho e desenvolvimento de carreira para pessoas com origens sub-representadas. As iniciativas de inclusão da força de trabalho da Lenovo foram reconhecidas pela Forbes, o Índice de Inclusão de Deficiência e o Índice de Igualdade Corporativa da Campanha de Direitos Humanos.

No ano fiscal de 2022/23, os esforços internacionais de filantropia da Lenovo impulsionados pela Lenovo Foundation cresceram ano a ano, resultando em mais de US$ 30 milhões em impacto beneficente a comunidades ao redor do mundo (investimentos de fundos, produtos e estimativa de tempo voluntário). O foco da Fundação vem sendo capacitar populações sub-representadas, ajudando as mesmas a acessar a tecnologia e a educação STEM mediante parcerias estratégicas, programas como o TransforMe Skilling Grant Round (Rodada de Bolsas de Capacitação TransformMe) e voluntariado de funcionários como o Love on Month of Service (Amor no Mês de Serviço).

Enquanto a Lenovo continua sua jornada rumoàemissão líquida zero e trabalha para mais inclusão em locais de trabalho e comunidades, a empresa visa governar suas operações mundiais com os mais altos padrões de ética e conformidade. A cadeia de fornecimento internacional da Lenovo aumentou sua classificação este ano, chegando ao 8º lugar nas 25 principais cadeias de fornecimento internacionais da Gartner. Além disto, os programas de ESG da Lenovo foram reconhecidos pelo CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI (Morgan Stanley Capital International) e o Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong).

Este é o 17º Relatório de ESG anual da Lenovo, abrangendo o ano fiscal de 2022/23 (1º de abril de 2022 a 31 de março de 2023).

Para saber mais sobre os impactos mundiais e locais de ESG da Lenovo, explore o mapa interativo aqui

1 Como determinado pela avaliação comparativa competitiva interna dentro do setor de tecnologia.

Sobre a Lenovo:

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 77.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais em áreas de crescimento que impulsionam o avanço das tecnologias de ‘Nova TI’ (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação e a inovação revolucionária da Lenovo estão formando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias por meio de nosso StoryHub.

