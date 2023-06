Lenovo declarada “vencedora geral” no caso InterDigital FRAND

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

A Lenovo anunciou hoje que o Supremo Tribunal do Reino Unido declarou a Lenovo, sem dúvida, a vencedora geral no litígio em curso com a InterDigital quanto às taxas de licença para patentes 3G, 4G e 5G. O Tribunal está exigindo que a InterDigital pague a maior parte dos custos legais da Lenovo no caso FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory) (justo, razoável e não discriminatório).

O julgamento de hoje reforça ainda mais o compromisso contínuo da Lenovo como um licenciado voluntário e valida a taxa de licença que a Lenovo defendeu em litígio.

John Mulgrew da Lenovo, Vice-Presidente, Conselheiro Geral Adjunto e Diretor de Propriedade Intelectual, recebe bem a decisão do seguinte modo:

“A clara vitória da Lenovo neste caso de definição de taxas FRAND é uma vitória mais ampla e marcante para o setor de tecnologia e os clientes que atendemos. A determinação do Tribunal de que a taxa internacional de royalties de celulares da InterDigital deve ser de US$ 0,175 por unidade oferece total transparência em relação às ofertas supra-FRAND da InterDigital e do comportamento como um licenciante relutante. Estamos satisfeitos que o julgamento do Tribunal do Reino Unido facilite a proliferação de inovações acessíveis aos clientes em todo o mundo.”

Os comentários anteriores da Lenovo sobre o caso FRAND podem ser encontrados nesta declaração. A íntegra do julgamento estará disponível no site do Arquivo Nacional o mais tarde hoje sob o número de caso HP-2019-000032.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 77.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais em áreas de crescimento que impulsionam o avanço das tecnologias de ‘Nova TI’ (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação e a inovação revolucionária da Lenovo estão formando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia sobre as últimas notícias por meio de nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230627315494/pt/

Contato:

Londres– Charlotte West, [email protected], +44 7825 605720

Zeno Group – [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE