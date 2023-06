Santa Marta International Terminal Company entra em operação com Mainsail 10 da Tideworks

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

Tideworks Technology® Inc. (Tideworks), uma prestadora de serviços completos de soluções abrangentes de sistemas operacionais de terminais (TOS), anunciou hoje que a Santa Marta International Terminal Company (SMITCO), uma operadora de terminais de contêineres com sede em Santa Marta, Colômbia, agora está em operação com a solução TOS marítima de última geração da Tideworks, Mainsail 10.

A SMITCO atualizou com sucesso da solução Mainsail herdada da Tideworks para a Mainsail 10 avançada, oferecendo às operadoras de terminais mais flexibilidade através de uma experiência de usuário altamente configurável, recursos inteligentes de integração de terceiros e maior visibilidade para melhorar tomadas de decisão com relatórios responsivos e poderosos. O legado TOS foi implantado em 2009, e este marco marca quase 15 anos de parceria entre a Tideworks e o terminal. Esta entrada em operação também é a 15a implementação bem-sucedida da Mainsail 10 da Tideworks.

“A SMITCO movimenta o terceiro maior volume de carga na Colômbia, tornando essencial para nós termos uma tecnologia que agilize as operações e nos ajude a evoluir para satisfazer as necessidades da cadeia de fornecimento internacional”, disse Juanita del Castillo, Diretora Geral da SMITCO. “Valorizamos nossa cooperação com a Tideworks. Com a Mainsail 10, podemos aumentar o fluxo de carga, reduzir custos e gerenciar operações de forma mais eficaz e produtiva.”

A Mainsail 10 se integra perfeitamente com sistemas de terceiros e oferece ao SMITCO uma ferramenta de gerenciamento de alto desempenho que o terminal pode escalaràmedida que as operações mudam. Como porta de entrada para o comércio entre a América do Sul, América do Norte e Europa, o uso da Mainsail 10 pela SMITCO irá ajudar o terminal a gerenciar volumes flutuantes de carga de várias partes interessadas na cadeia de fornecimento.

“Estamos orgulhosos de continuar o impulso mundial da Mainsail 10 e apoiar as operações cruciais da SMITCO em toda a região”, disse Thomas Rucker, Presidente da Tideworks Technology. “A atualização para a Mainsail 10 tem por base nosso relacionamento de longa data com a SMITCO e auxilia os esforços de crescimento e modernização da empresa em suas operações. Este também é um marco importante, pois a Tideworks continua reforçando nossa presença na região da América Latina.”

A SMITCO implantou a Mainsail 10 no fim do primeiro trimestre de 2023. A Tideworks prestou todos os serviços de implementação associados que permitiramàSMITCO fazer uma transição operacional suave ao mais recente TOS da Tideworks. Estes serviços incluíam gerenciamento de projetos, personalização de software, configuração e instalação, serviços de integração, treinamento de usuários e assistência para entrada em operação. Junto com a Mainsail 10, a SMITCO utiliza o Spinnaker Planning Management System® e o Traffic Control, o portal de web Forecast® e o EDI Porter, que também foram implantados pela Tideworks em 2009.

SMITCO é uma joint venture entre a Sociedad Portuaria de Santa Marta e a filial da Tideworks, SSA Marine, que inclui a SSA International, a maior operadora privada de terminais marítimos do mundo.

Sobre a Tideworks Technology

A Tideworks é uma prestadora de serviços completos de soluções abrangentes de sistemas operacionais de terminais para crescimento de operações de terminais marítimos e intermodais ao redor do mundo. A empresa ajuda mais de 120 instalações a executar suas operações de modo mais eficiente e lucrativo. Desde o uso otimizado de equipamentos até tempos de giro mais rápidos, a Tideworks trabalha em todas as etapas das operações do terminal para maximizar a produtividade e o atendimento ao cliente. Para mais informações sobre a Tideworks Technology, uma solução da Carrix, acesse www.tideworks.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230627216579/pt/

Contato:

Contato de mídia pela Tideworks Technology



Carley Gray, Relações Públicas da Communiqué

Tel.: (206) 282-4923 R. 114

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE