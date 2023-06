Telemedicina: modalidade de atendimento ganha força após pandemia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

A telemedicina, definida como a prestação de serviços médicos à distância, usando tecnologia de comunicação, como videoconferência, chamadas de áudio e aplicativos de mensagens, ganhou popularidade durante a pandemia devido à sua capacidade de fornecer atendimento médico de qualidade sem a necessidade de contato físico . Isso permitiu que os pacientes acessassem os cuidados médicos em suas próprias casas, minimizando o risco de infecção pelo coronavírus.

Além disso, a telemedicina tem se mostrado útil em situações de triagem, permitindo que os profissionais de saúde identifiquem pacientes que precisam de atendimento presencial urgente e encaminhe apenas esses casos, atendendo a carga sobre os serviços de saúde e esperando o tempo de espera para os pacientes que precisam de atenção imediata.

A crescente adoção da telemedicina é apoiada por pesquisas recentes. Segundo um estudo publicado na revista científica JAMA Network Open, a telemedicina foi associada a uma diminuição significativa nas visitas presenciais aos departamentos de emergência durante a pandemia, indicando que essa modalidade de atendimento pode ser uma forma eficaz de reduzir a superlotação nos hospitais e melhorar a eficiência dos cuidados de saúde.

Além disso, um relatório do McKinsey Global Institute prevê que até 2030, a telemedicina poderia representar um mercado de até US$ 250 bilhões trimestrais nos Estados Unidos, abrangendo consultas virtuais, monitoramento de saúde remota e serviços de saúde digital.

No entanto, a telemedicina também enfrenta desafios e questões regulatórias. A privacidade e a segurança dos dados do paciente são preocupações importantes, assim como a qualidade do atendimento à distância em comparação com o atendimento presencial. Também é necessário garantir que a telemedicina seja acessível a todas as comunidades, independentemente de sua localização ou nível socioeconômico, para evitar a exclusão de segmentos da população.

Para enfrentar esses desafios, os reguladores de saúde em muitos países têm diretrizes e regulamentações específicas para a telemedicina, visando proteger a privacidade e a segurança dos dados do paciente, além de garantir a qualidade dos cuidados prestados. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA) foi modificada temporariamente durante a pandemia para permitir o uso mais amplo da telemedicina, ao mesmo tempo em que fornece salvaguardas para a privacidade dos pacientes.

Outro desafio é garantir que a telemedicina seja acessível a todas as comunidades, especialmente aqueles que podem ter acesso limitado a serviços de saúde devido a questões geográficas, financeiras ou tecnológicas. É fundamental garantir que as soluções de telemedicina sejam acessíveis em termos de custo, infraestrutura tecnológica e capacidade de linguagem, para que pessoas de todas as origens possam se beneficiar dessa modalidade de atendimento.

Apesar dos desafios, a telemedicina tem se mostrado uma solução eficaz para a prestação de cuidados médicos em meio à pandemia e está ganhando força como uma modalidade de atendimento após uma crise de saúde global.

Para o especialista da área da saúde, Mario Mendes Jr, fundador da MultUSA empresa especializada em soluções de saúde para brasileiros nos EUA, “a flexibilidade, a tolerância e a capacidade de alcançar pacientes em áreas remotas são alguns dos principais benefícios dessa abordagem. A expectativa é que a telemedicina continue evoluindo e se tornando uma parte integrada dos cuidados de saúde para garantir inclusão”.