Inteligência de dados pode ser aplicada na construção civil

* Por: DINO - 27 de junho de 2023.

A Hoff Analytics, plataforma de inteligência de dados com foco no setor da construção civil, ao levar a tecnologia da big data para indústrias, construtoras e incorporadoras, está entregando para o setor ferramentas que apoiam no processo de tomada de decisão, busca de novas obras, oportunidades de negócios e até mesmo visualização da demanda de produtos da construção baseado no acompanhamento de obras de todo o Brasil, proporcionando às empresas uma nova visão do mercado e ajudando-as a tomar decisões estratégicas mais embasadas.

Através de sua plataforma de inteligência de dados a Hoff Analytics atende conhecidas indústrias do setor da construção civil. Segundo Wesley Bichoff, fundador da Hoff, a inteligência de dados tem o poder de fornecer informações valiosas para as empresas, acompanhamento de todas as obras em andamento no Brasil, as principais tendências de mercado e, até mesmo, prever a localização de futuras construções antes mesmo do início dos projetos, utilizando registros públicos relacionados com a cadeia construtiva.

“A inteligência de dados, será cada vez mais presente para o processo de tomada de decisão na cadeia construtiva”, afirmou Bichoff. “Fornecendo insights fundamentais, possibilitando que as empresas do ecossistema da construção também tenham uma vantagem competitiva significativa ao tomar decisões informadas e assertivas”.

A inteligência de dados direcionada para a construção civil permite que empresas tenham acesso a informações essenciais para seus negócios, impulsionando a eficiência operacional e a tomada de decisões estratégicas, para que possam vender o produto certo na fase de obra correspondente.

A CEO da Hoff Analytics, Janaine Nascimento, enfatizou o crescimento do uso da tecnologia no setor. “A inteligência de dados focada no mercado da construção civil, busca melhor eficiência com aumento da produtividade e competitividade. É uma tecnologia que está mudando a forma como os dados são trabalhados nessa indústria e o próximo passo e levar essa visão também para outros mercados brasileiros”.

Inclusive, o Brasil se destaca no cenário global graças à Lei de Acesso à Informação, que possibilita a análise de dados de mercado de forma inteligente, acelerando processos e proporcionando uma série de benefícios às empresas e gestores de todo o ecossistema da construção civil. Essa característica Brasileira permite hoje que a Hoff Analytics colete e transforme dados em entendimento de mercado, ganhando inclusive reconhecimento internacional e importantes feiras do setor, como a Web Summit 2023.

Recentemente, a Hoff Analytics conquistou o terceiro lugar entre as startups que mais fecharam contratos em 2022. Além disso, a empresa foi vencedora do Pitch Competition, realizado pelo Sebrae Startups durante a primeira edição do Web Summit Rio 2023. Como resultado dessa vitória, a Hoff terá um estande no Startup Summit 2023, evento que será realizado em agosto na cidade de Florianópolis, Santa Catarina.

SOBRE A HOFF

https://www.hoffanalytics.com.br

Com a tecnologia HOFF Analytics, que utiliza algoritmos exclusivos capazes de mapear construções, as obras podem ser consultadas ainda na fase de projeto antes mesmo de qualquer movimentação no canteiro, ou seja, desde o registro do projeto arquitetônico. A mineração de dados fornece insights que permitem vantagens competitivas frente aos concorrentes, atendendo grandes indústrias da construção civil e construtoras. Diminuindo os esforços das indústrias para encontrar potenciais negócios.

Pela primeira vez no ranking 100 OPEN STARTUPS, a plataforma conquistou o 3º lugar na categoria Construtechs e em Empreendedorismo Feminino; o 1º lugar no prêmio MoviMente da Secovi-SP. Também foi destaque no prêmio Startup do Futuro, entre as 100 startups mais promissoras de São Paulo e possui o selo de inovação validado pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo).