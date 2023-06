Foz do Iguaçu e Recife firmam parceria em prol do turismo

28 de junho de 2023.

As prefeituras de Foz do Iguaçu (PR) e Recife (PE) assinaram uma parceria para incentivar o fluxo turístico entre as duas cidades. A duração de um voo direto para Foz do Iguaçu saindo de Recife é de geralmente 6h e o trajeto percorre uma distância de 2.839 km.

Foram feitas ações de divulgação de pontos turísticos, incentivando os moradores a visitarem os destinos nas regiões Sul e Nordeste do país. No lançamento do acordo, a Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu promoveu ações em locais estratégicos de Recife, como o Segundo Jardim de Boa Viagem e a Praça do Marco Zero, onde foram instalados backdrops instagramáveis e também teve a presença do personagem Quati.

Já a Prefeitura de Recife, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer, promoveu nos dias 31 de maio e 01 de junho flash mobs, com participação de artistas e figurantes, nas Cataratas do Iguaçu e no Marcos das Três Fronteiras, para convidar os viajantes e cidadãos a conhecer a capital pernambucana.

“Esta parceria entre as prefeituras deve gerar impacto na permanência dos visitantes, uma vez que estamos a uma longa distância entre as cidades e os turistas nordestinos que nos visitam têm uma taxa de permanência na cidade bem maior”, acredita Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel.

Turismo em Foz

A campanha da prefeitura iguaçuense foi intitulada “Passe 7 dias numa das 7 maravilhas da natureza” e as ações de promoção de pontos turísticos de Foz do Iguaçu têm como objetivo também aumentar o período de estadia de turistas na cidade.

“Com a chegada de novos atrativos, a cidade vem se fortalecendo no tempo de permanência de seus turistas, e hoje estamos com uma média de 4 dias”, conta Mendes. “Além disso, esperamos aumentar o ticket médio do gasto por dia por cada visitante, já que os hóspedes vão permanecer um período bem maior na cidade”, conclui.

