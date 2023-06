Intrials seleciona Medidata para solucionar complexidade de testes e ganhar vantagem competitiva

Compartilhe Facebook

28 de junho de 2023.

Medidata, uma empresa da Dassault Systèmes, está capacitando a Intrials, organização latino-americana de pesquisa por contrato (CRO), a expandir seus negócios com Rave CTMS, Rave eTMF e Rave Site Payments da Medidata. O contrato, que inclui treinamento e suporte de Serviços Profissionais da Medidata, irá ajudar a Intrials a avançar suas ofertas na América Latina com a capacidade de gerenciar testes mais complexos e atrair maiores clientes internacionais.

“A tecnologia da Medidata impulsiona nosso sucesso em trazer novos estudos clínicosàAmérica Latina, ao automatizar nosso fluxo de trabalho e agilizar processos manuais”, disse Sergio Braga Filho, presidente da Intrials. “Esta é uma tremenda oportunidade de tornar nossa região uma vitrine para pesquisa clínica e desenvolvimento de terapias, além de trazer benefícios a pacientes.”

A tecnologia da Medidata irá forneceràIntrials uma plataforma colaborativa para criar e gerenciar conteúdo de avaliação, oferecer visualizações quase em tempo real do status da avaliação e ajudar a CRO a concluir avaliações no prazo e dentro do orçamento.

A Intrials é especializada em recrutamento e pesquisa clínica na América Latina, com escritórios no Brasil, Chile, Peru, Colômbia, México e Argentina. Durante quase 25 anos, trabalharam com pesquisadores internacionais para conduzir testes, liderar pesquisas de eficácia de vacinas e apoiar estudos sobre várias doenças raras.

“À medida que nossos patrocinadores ampliam seus estudos em mercados emergentes na América Latina, agora têm uma parceria com a CRO Medidata e presença crescente na região com a mesma plataforma em que confiam ao redor do mundo”, disse Joan Shaiman, Vice-Presidente Sênior de Parcerias da Medidata. “Nossas soluções dãoàIntrials uma vantagem competitiva, com eficiência no registro de testes, pagamentos no local e início de testes para atender a seus clientes, bem como levar medicamentos ao mercado com mais rapidez.”

Após a implementação bem-sucedida da tecnologia de testes da Medidata, a Intrials irá receber a certificação Rave EDC para expandir ainda mais suas ofertas. Uma vez certificada, a equipe da Intrials terá maior eficiência ao utilizar produtos e serviços da Medidata para dar suporte a suas metas de trazer velocidade e precisão aos testes clínicos.

A Medidata é uma subsidiária integral da Dassault Systèmes, que com sua plataforma 3DEXPERIENCE está posicionada para liderar a transformação digital das ciências da vida na era da medicina personalizada com a primeira plataforma científica e comercial de ponta a ponta, desde a pesquisa até a comercialização.

Sobre a Medidata



A Medidata está liderando a transformação digital das ciências da vida, ao proporcionar esperança a milhões de pacientes. A Medidata ajuda a gerar evidências e percepções para ajudar empresas farmacêuticas, de biotecnologia, dispositivos médicos e diagnósticos, bem como pesquisadores acadêmicos a acelerar o valor, minimizar riscos e otimizar resultados. Mais de um milhão de usuários registrados em mais de 2.000 clientes e parceiros acessam a plataforma mais confiável do mundo para desenvolvimento clínico, dados comerciais e do mundo real. A Medidata, uma empresa da Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), tem sede na cidade de Nova York e possui escritórios em todo o mundo para satisfazer as necessidades de seus clientes. Descubra mais em www.medidata.com e siga-nos em @Medidata.

Sobre a Dassault Systèmes



Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE®, é um catalisador para o progresso humano. Oferecemos às empresas e pessoas ambientes virtuais colaborativos para imaginar inovações sustentáveis. Ao criar experiências virtuais gêmeas do mundo real com nossa plataforma 3DEXPERIENCE e aplicativos, nossos clientes podem redefinir processos de criação, produção e gerenciamento do ciclo de vida de sua oferta e, assim, ter um impacto significativo para tornar o mundo mais sustentável. A beleza da Economia da Experiência é que ela é uma economia centralizada no ser humano para o benefício de todos: consumidores, pacientes e cidadãos. A Dassault Systèmes agrega valor a mais de 300.000 clientes de todos os tamanhos, em todos os setores, em mais de 150 países. Para mais informação, acesse www.3ds.com

© Dassault Systèmes. Todos os direitos reservados. 3DEXPERIENCE, o logotipo 3DS, o ícone Compass, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA e SOLIDWORKS são marcas comerciais ou marcas registradas da Dassault Systèmes, uma empresa europeia (Societas Europaea) constituída sob a lei francesa, e registrada com registro comercial e de empresas de Versalhes sob o número 322 306 440, ou suas subsidiárias nos EUA e/ou outros países.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230628415524/pt/

Contato:

Tom Paolella

Diretor Sênior de Comunicações e Assuntos Corporativos

+1-848-203-7596

[email protected]

Paul Oestreicher

Diretor de Comunicações Externas

+1-917-522-4692

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE