Módulo CC660D-LS da Quectel garante cobertura global com recursos via satélite e IoT-NTN

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de junho de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, provedora global de soluções de TI, anunciou hoje a sua mais recente inovação em comunicações via satélite, o módulo CC660D-LS, criado especificamente para garantir cobertura global abrangente para conectividade ininterrupta.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230628598502/pt/

Quectel CC660D-LS ensures global coverage with satellite and IoT-NTN capabilities (Graphic: Business Wire)

O módulo CC660D-LS oferece opções versáteis de conectividade, incluindo conexões de banda larga, banda curta e banda 23. Além disso, o módulo é compatível com conexões 3GPP de redes não terrestres voltadas para internet das coisas (IoT-NTN) versão 17. Tendo como prioridade uma conectividade de confiança, o módulo CC660D-LS atende essa necessidade por meio de suporteàcomunicação bidirecional. O módulo facilita não só a transmissão de dados, como também a funcionalidade de mensagens de emergência via texto (SMS SOS), permitindo notificações de emergência quando necessário. Além disso, o módulo é compatível com rede de serviço IP e não IP, garantindo melhor conectividade e disponibilidade de serviço.

O módulo também conta com consumo de energia extremamente baixo através da implementação de vários modos de economia de energia. Esses modos incluem recepção descontínua (DRX), DRX estendida (eDRX) e modo de economia de energia (PMS), possibilitando gestão eficiente de energia. Medindo 17,7 mm x 15,8 mm x 2,0 mm, o CC660D-LS apresenta comandos AT Quectel aprimorados, é compatível com SIM/eSIM e oferece protocolos integrados de serviço de internet, permitindo conectividade via satélite com baixa latência por meio de uma interface de comunicação UART (receptor/transmissor assíncrono universal).

“Estamos contentes de anunciar o módulo CC660D-LS de comunicação via satélite da Quectel, que fornecerá cobertura global para uma grande variedade de dispositivos conectados”, afirmou Norbert Muhrer, diretor de segurança e presidente da Quectel Wireless Solutions. “O módulo é compatível com conexões IoT-NTN, permitindo comunicações eficientes de dados para aplicações de baixa largura de banda em qualquer lugar do planeta. Estamos orgulhosos do baixo consumo de energia do módulo CC660D-LS e sua capacidade de apoiar implementações, independentemente da sua localização”.

O módulo é altamente versátil e pode ser utilizado com eficácia em vários setores, particularmente aqueles que tradicionalmente têm dificuldade de manter a conectividade devido a localizações remotas, como mineração, redes elétricas inteligentes e monitoramento de oleodutos e gasodutos. Também é bastante adequado para aplicações no setor de transporte, para permitir monitoramento de veículos, ativos, chassis e contêineres. Além disso, oferece ótimo potencial para implementação em agricultura inteligente, monitoramento ambiental, monitoramento de equipamentos pesados e gestão de frotas de construção. Ademais, o módulo tem aplicações valiosas no setor marítimo, incluindo conexão de embarcações e boias marítimas. Isso amplia ainda mais seu alcance e sua utilidade em várias operações marítimas.

Amostras de engenharia do CC660D-LS da Quectel já estão disponíveis, e o módulo está atualmente passando pelos processos de certificação CE e FCC, com produção em massa agendada para o quarto trimestre de 2023.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Somos uma organização altamente centrada no cliente, fornecedora global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade de IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230628598502/pt/

Contato:

Mídia: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE