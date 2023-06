Nobs & Co amplia atuação no Brasil por meio de franquias

* Por: DINO - 28 de junho de 2023.

A Nobs & Co, empresa de Caxias do Sul voltada ao autocuidado, conforto e bem-estar, irá expandir a presença de lojas físicas para todo o Brasil. Isso será possível por meio de um sistema de franquias que atua com quatro verticais de receita. A marca já tem uma loja quiosque própria no Shopping Villagio Caxias, que servirá como modelo para os franqueados.

Fora do RS, a primeira loja ficará no Shopping Pátio Paulista. Essa também será a primeira operação de franquias e a previsão é de que entre em funcionamento a partir do segundo semestre deste ano. A previsão é chegar a 15 espaços com venda de produtos da Nobs & Co até metade de 2024. Com isso, a projeção é aumentar em 50% o faturamento da empresa no primeiro ano de franchising. Em 2022, a marca faturou R$ 1 milhão.

Para alcançar o resultado, a aposta é um sistema de franchising em que é possível obter receita de diferentes formas. Além de comercializar os produtos na própria loja, o franqueado poderá representar a Nobs & Co com produtos personalizados para clientes como clínicas estéticas, de podologia e salões de beleza, entre outros. Terá ainda a oportunidade de vender a partir de um ambiente digital, com uma rede social própria e entrega rápida. Para isso, a saída dos produtos vai ser da loja e não do centro de distribuição da marca. Por fim, as vendas pelo site da empresa também serão parte da receita dos franqueados quando as compras forem realizadas a partir dos municípios em que operam.

“É um modelo de franchising novo, criado por nós. A valorização do franqueado é um pilar importante para a expansão e manutenção dos negócios”, explica Gustavo Susin, responsável pelo sistema de franquias.

Os interessados podem optar por dois modelos de franquia: os quiosques em shopping ou as lojas de rua.

A Nobs & Co

O embrião para a criação da Nobs & Co, em 2019, foi uma palmilha que tinha o objetivo de tornar mais confortável o uso de sapatos. Foi isso que gerou o primeiro nome da marca No Bad Shoes (sem sapatos ruins, em português). No entanto, em 2020, com a pandemia de covid-19, a queda nas vendas provocou a redução do uso de salto. Isso fez com que a empresa precisasse se reinventar, o que levou à criação da sapatilha para a hidratação dos pés. Abriu-se, então, um leque de oportunidades. O portfólio inclui hoje produtos patenteados, como toucas e luvas, além de cremes desenvolvidos com fórmulas próprias. Slides, palmilhas e pantufas em lã natural também compõem o rol de produtos da empresa.

Com isso, a marca passou a se chamar Nobs & Co em março deste ano. O mês assinalou ainda o início do projeto de expansão nacional, com a entrada de novos sócios no negócio.

Hoje, além da mãe Marilaine e das filhas fundadoras Fernanda, Marcela e Daniela Sperb Moraes, a empresa tem como sócios Ana Paula Guerra Angonese, Maria Carolina Guerra Angonese e Gustavo Luís Susin. Com esse time, a primeira loja quiosque própria foi aberta em Caxias do Sul no mês de maio de 2023. Uma loja de rua será inaugurada no segundo semestre, no bairro Exposição, também na cidade onde a marca surgiu.

A Nobs & Co também está presente em 50 varejos, com comercialização online ou presencial, e vende por meio do site próprio.

Fotos aqui.

https://usenobs.com/