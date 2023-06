Visa irá adquirir a Pismo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de junho de 2023.

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Pismo, uma processadora nativa da nuvem e plataforma de serviços bancários com operações na América Latina, Ásia Pacífico e Europa, por US$1 bilhão em dinheiro.

Ao adquirir a Pismo, a Visa estará posicionada para oferecer aos clientes soluções de processamento bancário e de emissão para cartões de débito, pré-pago, crédito e empresariais por meio de APIs nativas em nuvem. A plataforma da Pismo também permitirá que a Visa ofereça suporte e conectividade para trilhas de pagamentos emergentes, como o Pix no Brasil, para instituições financeiras clientes.

“Por meio da aquisição da Pismo, a Visa pode servir melhor nossos clientes instituições financeiras e fintechs com soluções bancárias e de emissão diferenciadas que eles podem oferecer aos seus clientes finais,” afirma Jack Forestell, Líder Global de Produtos e Estratégia da Visa.

“Na Pismo, nosso objetivo é permitir que nossos clientes lancem pagamentos e produtos bancários em uma plataforma única nativa da nuvem, independemente dos trilhos, geografias ou moedas. A Visa nos fornece apoio incomparável para expandir nossa presença globalmente e ajuda para moldar uma nova era de pagamentos e serviços bancários,” afirma Ricardo Josua, Fundador, CEO, Pismo.

A Pismo irá manter seu atual time de gestão. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento e está prevista para ser concluída ao final de 2023.

Sobre a Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, estabelecimentos comerciais, instituições financeiras e entidades governamentais de mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamento mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Acreditamos que economias que incluem todas as pessoas em todos os lugares melhoram a vida de todos e entendemos que o acesso é fundamental para o futuro da movimentação do dinheiro. Para mais informações visite Visa.com.

Sobre a Pismo

Pismo é uma empresa de tecnologia com experiência em desenvolver e implementar soluções bancárias e de cartões para bancos digitais e grandes instituições financeiras. A empresa possui operações na América Latina, Sudeste Asiático e Europa. Os investidores da empresa incluem Redpoint Ventures, Softbank, Amazon e Accel.

Declarações Prospectivas

Este anúncio contem declarações prospectivas de acordo com o disposto na U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações podem ser identificadas pelos termos “esperar”, “será”, “continuar” e outras referências similares ao futuro. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não se limitam, a declarações que fazemos sobre o momento e probabilidade de fechamento, sucesso futuro da Pismo, o impacto da aquisição no crescimento da Visa, e outros benefícios para a Visa, instituições financeiras e consumidores.

Por sua natureza, declarações prospectivas (i) referem-se apenas às datas em que foram feitas, (ii) não são declarações de fatos históricos nem garantias de desempenho futuro e (iii) estão sujeitas aos riscos, incertezas, suposições e mudanças de circunstâncias que são difíceis de prever ou quantificar. Portanto, resultados reais podem divergir materialmente e adversamente devido a uma variedade de fatores, incluindo fatores de risco descritos em nosso mais recente Relatório Anual, apresentado ao Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos sob o Formulário 10-K para o ano fiscal finalizado em 30 de setembro de 2022 e nossos outros documentos com o U.S. Securities and Exchange Comission.

Você não deve depositar confiança indevida em tais declarações. A menos que sejamos obrigados por Lei, não temos a intenção de atualizar ou revisar nenhuma declaração prospectiva por conta de novas informações, futuras evoluções ou outras razões.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230628975555/pt/

Contato:

Contatos de imprensa

Visa

Constantine Panagiotatos

[email protected]

Pismo

Débora Fortes

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE