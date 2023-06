Franquias apresentam opções para todos os bolsos na ABF Expo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de junho de 2023.

O mercado de franquias desenhou uma forte curva de recuperação, crescendo 14,3% em 2022 e 17,2% no 1º trimestre deste ano. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em doze meses, o faturamento do setor já supera os R$ 218 bilhões. Houve também crescimento no número de unidades, indicando que este mercado está chegando cada vez mais longe.

O franchising oferece opções nos mais variados segmentos como alimentação, vestuário e calçados, aluguel de materiais de construção, piscinas, lavanderia e até implantes dentários com um modelo de negócio, produto ou serviço formatado e testado e com marcas reconhecidas.

Os empreendedores de todo o país interessados em conhecer mais desse setor poderão participar da ABF Franchising Expo, evento ocorre de 26 de junho a 1º de julho no Expo Center Norte, em São Paulo, e contará com cerca de 400 marcas expositoras, com investimento inicial a partir de R$ 9 mil até mais de R$ 2 milhões, possibilitando aos participantes conhecer, tirar dúvidas e se informar sobre o mercado de franquias.

Dentre as opções, os participantes poderão conhecer as redes abaixo:

Boteco do Manolo – fundado em 2003, o Boteco do Manolo vem pela primeira vez na ABF Expo trazendo a história de 20 anos no Rio de janeiro. Atualmente, são 11 unidades em operação no Brasil e 3 unidades nos Estados Unidos com objetivo de democratizar a gastronomia brasileira ao redor do mundo com produtos da mais alta qualidade.

Calçados Bibi – fundada em 1949, a rede possui fábricas em Parobé (RS) e em Cruz das Almas (BA) e produz mais de 2,6 milhões de pares de calçados infantis ao ano. Presente em mais de 60 países nos cinco continentes, no Brasil está em 3 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e de uma rede de franquias com mais de 150 lojas.

Casa do Construtor – a Casa do Construtor é uma rede de franquias especializada em locação de equipamentos para construção civil, pequenos reparos, manutenção, limpeza pesada e jardinagem. Fundada em 1993, a rede oferece opções para todas as fases da obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras. A rede possui mais de 600 unidades no Brasil, além de quatro no Paraguai e uma no Uruguai.

iGUi – fabricante de piscinas em poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV), a iGUi foi fundada em Gravataí (RS), em 1995 e, em 2000, estabeleceu seu primeiro polo industrial fora da região, em Cedral, no interior de São Paulo. Está presente em mais de 50 países, com mais de 1,2 mil pontos de venda em todo o mundo, entre fábricas, lojas iGUi e UNLIMITED, além de franquias e lojas Splash e TRATABEM no Brasil. Ao todo, são 40 fábricas estrategicamente instaladas no Brasil, Argentina, Paraguai, México, Portugal e Estados Unidos que atendem as Américas, Europa, África, Oriente Médio, Ásia e Oceania.

Instituto Gourmet – o Instituto Gourmet apresenta os cursos de curta ou longa duração e flexibilidade nos horários, focando na interação do aluno e aprendizagem para uma formação profissional completa. O Instituto Gourmet possui mais de 150 franquias em todo o país com cursos que unem a praticidade da cozinha à dedicada arte de cozinhar, tanto para os interessados na área gastronômica, que vem crescendo a cada dia no país, quanto para aqueles que fazem da cozinha um momento de descontração e hobby.

Milon: no mercado desde 2006, a marca veste desde bebês até o tamanho 14. Atualmente, são 97 lojas físicas em operação, sendo 67 franquias e 30 lojas próprias.

Oral Sin: fundada em 2004, no Paraná, e atuando desde 2009 no segmento de franquias a Oral Sin possui mais de 500 unidades em operação. A rede vem a ABF Expo apresentando seus quatro modelos de negócios e sua tecnologia que, além de implantes, oferece procedimentos estéticos aliados aos tratamentos que complementam o processo do sorriso.

Peça Rara: rede de franquias de brechó que nasceu em Brasília e atualmente tem 90 lojas espalhadas pelo Brasil. Oferece, além de moda feminina, masculina e infantil, itens de decoração para a casa como quadros, tapetes, vasos, entre outros. A marca aposta em um novo estilo de vida por meio de uma sociedade comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social com o conceito second hand (uso de segunda mão), que promove a economia circular e o consumo consciente.