Maior prestador de serviços financeiros e digitais do Brasil seleciona a IRONSCALES para proteger e-mails com confiança por toda a empresa

* Por: DINO - 29 de junho de 2023.

A IRONSCALES, a principal plataforma corporativa de segurança de e-mail na nuvem, que combina inteligência artificial (IA) e percepções humanas para proteger mais de 10.000 empresas globais, anunciou hoje que a Paschoalotto, uma prestadora de serviços financeiros e digitais no Brasil, selecionou a IRONSCALES para proteger sua empresa contra ataques avançados de phishing.

À medida que as ameaças de phishing se tornam cada vez mais sofisticadas, aumentam as chances de ataques bem sucedidos, como comprometimento de e-mail corporativo (BEC), coleta de credenciais, controle de contas e personificações de VIPs. Um estudo recente da Osterman Research revelou que “grandes empresas antecipam um aumento de 43,3% nas ameaças de ataques BEC nos próximos 12 meses”.

“A Paschoalotto foi alvo de um número crescente de tentativas de phishing durante o ano passado, por isso, precisamos de uma solução de segurança de e-mail que reduza os riscos e proteja melhor nossa empresa,” disse Fernando Ferasoli, CISO (diretor de segurança da informação) na Paschoalotto. “Com a IRONSCALES e sua poderosa IA, somos capazes de detectar tentativas antes que cheguem às caixas postais de nossos funcionários. A IRONSCALES nos oferece proteção superior, confiança e tranquilidade.”,

Depois de uma recomendação da Nova8, uma provedora e distribuidora de serviços de segurança no Brasil, a Paschoalotto escolheu a IRONSCALES para substituir seu gateway de e-mail seguro (SEG). A Paschoalotto selecionou a IRONSCALES por sua integração fácil e rápida em seu ambiente Office 365 e sua proteção automática contra ataques avançados de phishing, incluindo BEC, personificação de VIPs e ransomware.

“O ransomware é uma grande preocupação para os prestadores de serviços financeiros”, disse Augusto Campos, CEO na Nova8. “O Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI recebeu 3.729 denúncias de ataques ransomware em 2021. Esses ataques são responsáveis por perdas financeiras de $49,2 milhões. Ao realizar essa parceria com a IRONSCALES, a Paschoalotto está protegendo seu ambiente de ataques avançados de phishing e também seus usuários de tentativas de ransomware.”

“A abordagem exclusiva da IRONSCALESàsegurança de e-mail, que utiliza uma IA poderosa e insights humanos, é exatamente o tipo de solução que Paschoalotto precisava. Confiamos na capacidade da IRONSCALES de proteger nosso ambiente e o ambiente de nossos clientes”, continuou Campos.

A plataforma da IRONSCALES impede os ataques de phishing mais elusivos e avançados que violam as defesas do perímetro, incluindo controles de segurança de e-mail nativos hospedados em nuvem. Ao combinar a IA e as percepções humanas de cada usuário de caixa postal e mais de 20.000 analistas na rede da IRONSCALES de administradores globais, a IRONSCALES protege as empresas onde é mais importante — na caixa de entrada do usuário. A implantação leva apenas alguns minutos e é simples de gerenciar — a maioria dos clientes gasta menos de 12 minutos por dia corrigindo incidentes, frequentemente com um aplicativo móvel.

“Estamos incrivelmente honrados e gratos em receber a Paschoalotto como nosso estimado cliente,”disse Eyal Benishti, CEO da IRONSCALES. “A decisão de escolher a IRONSCALES como seu parceiro de confiança para segurança de e-mail reafirma o nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras que atendem aos crescentes desafios do cenário digital. Estamos ansiosos para capacitar a Paschoalotto com nossas tecnologias de ponta e com a IA colaborativa e abordagem de insights humanos para garantir que a empresa permaneça resiliente contra as ameaças sempre presentes de phishing e outros ataques baseados em e-mail. Juntas, vamos abrir um caminho em direção a um futuro mais seguro e protegido, onde as empresas podem prosperar sem comprometer seus dados e confiança inestimáveis.”

Sobre a IRONSCALES

A IRONSCALES é a principal plataforma de segurança de e-mail em nuvem para empresas e a única solução da indústria que utiliza IA e percepções humanas (HI) para interromper o phishing avançado. Sua premiada plataforma de autoaprendizagem detecta e corrige continuamente ataques como BEC, ATO e personificação de VIP que contornam as soluções de segurança tradicionais. Poderosa, simples e adaptável, a IRONSCALES ajuda as empresas a reduzir riscos, aumentar a eficiência da equipe de segurança e aumentar a conscientização sobre segurança cibernética. A IRONSCALES tem sua sede em Atlanta, Geórgia, e orgulha-se de apoiar mais de 10.000 empresas globais. Acesse http://www.ironscales.com ou @IRONSCALES para saber mais.

Sobre a Nova8

A NOVA8 Cybersecurity é uma startup com a missão de viabilizar no Brasil e América Latina tecnologias de nova geração dos centros de inovação mais avançados do mundo inteiro, como Israel. Com foco em segurança cibernética, a NOVA8 também se diferencia por uma camada de serviços profissionais que aceleram a implementação e suporte eficaz destas soluções em todas as suas fases. Acesse https://www.nova8.com.br/ ou @Nova8 para saber mais.

Sobre a Paschoalotto

A Paschoalotto é uma empresa especializada em relacionamentos de ponta a ponta. Há mais de 20 anos, eles trabalham para fazer parte da solução para empresas, pessoas e sua comunidade. Eles procuram oferecer os melhores serviços em recuperação de crédito, serviço ao cliente, tecnologia, dados e inovação em todo o Brasil. Acesse https://www.paschoalotto.com.br/ ou @Paschoalotto para saber mais.

