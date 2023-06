Perficient Eleita a Melhor Empresa para Trabalhar em 2023 nos EUA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de junho de 2023.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a principal consultoria digital mundial que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que foi nomeada uma vencedora do prêmio Top Workplaces USA 2023 pela Energage. A Perficient ocupa a 12ª posição na lista dos 100 maiores empregadores dos EUA, tornando-se a consultoria digital mais bem classificada em sua categoria.

O prêmio Top Workplaces USA tem por base a participação em uma pesquisa voluntária de engajamento de funcionários da Energage, uma subsidiária e uma empresa de tecnologia de pesquisa. Este prêmio homenageia empresas reconhecidas a nível nacional que tornam o mundo um lugar melhor para se trabalhar, priorizando uma cultura centrada em pessoas.

“Este reconhecimento do Top Workplaces é uma prova incrível da cultura colaborativa e inclusiva que prioriza pessoas que estamos formando na Perficient”, disse Jeff Davis, Presidente e Diretor Executivo da Perficient. “Nossos colegas, uma equipe mundial de estrategistas, engenheiros, projetistas e desenvolvedores, impulsionam o crescimento e o sucesso da Perficient. Continuamos fazendo investimentos significativos na experiência de nossos colegas para permitir que ofereçam soluções digitais inovadoras a muitas das maiores marcas do mundo e apoiar seu crescimento profissional, diversos talentos e experiência.”

A Perficient ganhou diversos prêmios de cultura nos últimos anos, incluindo as designações Top Workplace em Atlanta, St. Louis, Detroit, Minneapolis, Denver, Dallas, Cincinnati, Cleveland e Orange County. Sua cultura enfatiza o “crescimento para todos”, ao oferecer aos colegas oportunidades de desenvolvimento profissional, recursos e ferramentas para promover o crescimento na carreira. Também promove conexões internacionais e envolvimento da comunidade mediante seus Grupos de Recursos de Funcionários (ERGs): Mulheres em Tecnologia, Doação Perfeita e Conexões Culturais. Cada ERG reúne uma comunidade de colegas ativos e apaixonados que se envolvem em atividades que impulsionam a cooperação, a cultura e o crescimento da carreira para promover causas significativas. Além disto, a Perficient prioriza o avanço da educação STEM e oportunidades de carreira para grupos e comunidades sub-representados.

Os colegas da Perficient estão dedicados a fazer a diferença para clientes, parceiros, colegas e comunidades. Para mais informação sobre a cultura premiada da Perficient, leia nosso blog Vida na Perficient e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar suas expectativas, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com estratégia incomparável, recursos criativos e tecnológicos, trazemos grandes pensamentos e ideias inovadoras, junto com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a serem bem-sucedidas. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicadoàimprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas referentes a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas estão baseadas na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração quanto a nossa empresa e a nosso setor. Você deve estar ciente de que estas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título “Fatores de Risco” em nosso relatório anual apresentado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230629510464/pt/

Contato:

Connor Stieferman, Gerente de Comunicações

314-529-3595

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE