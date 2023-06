Quectel divulga relatório mostrando a crescente adoção de IoT por OEMs para transformação digital a nível internacional

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de junho de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, provedora mundial de soluções de IoT, publicou hoje um relatório abrangente que esclarece as contribuições positivas da tecnologia de IoTàsociedade e o meio ambiente. Intitulada ‘Por que a tecnologia de IoT é uma força para o bem’, esta publicação explora o papel transformador da IoT em promover uma sociedade mais segura, saudável e sustentável.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230629222905/pt/

Quectel unveils white paper showcasing OEMs’ growing embrace of IoT for global digital transformation (Graphic: Business Wire)

Com o número de dispositivos conectadosàIoT previstos pela GSMA Intelligence para dobrar entre 2021 e 2030 para 37 bilhões*, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de dispositivos estão cada vez mais adotando a IoT como uma ferramenta poderosa para impulsionar a transformação digital e gerar benefícios significativos para o mundo. Mais de 7.000 clientes da Quectel ao redor do mundo estão revolucionando vários setores e aperfeiçoando a eficiência, segurança, sustentabilidade e qualidade de vida em geral, ao integrar tecnologias de IoT em seus dispositivos. Dispositivos habilitados para IoT oferecem melhor conectividade, possibilitando a perfeita troca de dados e informações em tempo real. Isto permite que as empresas otimizem suas operações, simplifiquem processos e aprimorem a segurança e o gerenciamento de recursos.

Em setores como saúde, dispositivos médicos habilitados para IoT melhoram a monitoração de pacientes e permitem serviços de saúde remotos, ao aumentar o acesso a cuidados de qualidade e capacitar as pessoas a gerenciar sua saúde com mais eficiência. Além disto, a adoção de dispositivos de IoT promove a sustentabilidade ao permitir sistemas energeticamente eficientes e redes inteligentes, reduzindo o impacto ambiental. À medida que os OEMs de dispositivos continuam adotando tecnologias de IoT, o mundo se beneficia de maior produtividade, maior conveniência e um futuro mais sustentável.

O relatório revela como uma abordagem otimizada para projetos, desenvolvimento, distribuição e fabricação está permitindo que os produtos de IoT tenham um impacto positivo, ao minimizar o consumo de energia, impactos ambientais e custos para o usuário final. De modo crucial, o desenvolvimento inteligente significa que o custo de tecnologias e componentes foi reduzido, democratizando o acessoàinovação e permitindo que seja aplicada a casos de uso que antes seriam inviáveis.

“Temos o prazer de publicar nosso novo relatório que explora por que a tecnologia IoT é uma força para o bem. As referências do documento a uma ampla gama de casos de uso destacam a profunda influência da Internet das Coisas (IoT) e a grande variedade de projetos que permite”, diz Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel Wireless Solutions. “Esta abundância de exemplos ressalta o impacto significativo que a IoT está causando atualmente e as diversas aplicações que suporta. Os resultados experimentados por cidadãos, pacientes e estudantes demonstram como a IoT está protegendo nosso meio ambiente, garantindo a segurança de nossas crianças e idosos, e cumprindo sua promessa de ajudar a construir um mundo mais inteligente.”

Os avanços simultâneos em conectividade sem fio, armazenamento e computação, além da tecnologia de baterias revolucionaram os recursos de IoT e ajudaram ainda mais a posicionar as tecnologias de IoT para apoiar a sociedade e melhorar a vida de todos. Os exemplos atravessam o mundo e abrangem diversos setores, sendo que o relatório destaca casos de uso com efeitos transformadores. Um exemplo foi o uso de tecnologias de IoT para potencializar a oferta de cadeia fria como serviço da Controlant, adotada pela Pfizer para dar suporteàentrega da vacina Pfizer-BioNTech contra COVID-19. A caixa de remessa térmica da Controlant utilizou o módulo EG25-G da Quectel, que suporta todas as bandas LTE, UMTS, HSPA+, EDGE, GPRS e GSM, bem como todos os sistemas globais de navegação por satélite (GNSS).

O relatório revela uma série de IoT para bons casos de uso, incluindo a habilitação de IoT para atendimento a pacientes na Austrália, otimização do rendimento de colheitas no Brasil, redução de impactos ambientais nas rotas de coleta de lixo na EMEA e desperdício minimizado de recursos de bateria na Europa. Outras aplicações exploradas pelo relatório que beneficiam as pessoas incluem casos de uso em segurança de minas, veículos elétricos conectados e iniciativas para tornar menor a divisão digital.

O relatório continua destacando como o sucesso de IoT para boas iniciativas depende de um ecossistema mundial robusto de fornecedores para impulsionar a inovação e garantir que a P&D possa oferecer novos recursos a custos acessíveis. O documento relata que o ecossistema de IoT é cada vez mais diversificado e capaz de satisfazer as necessidades do mercado de hiperescalaàmedida que os desenvolvedores avançam para a próxima onda de inovação transformadora.

Para ler o relatório, acesse: https://www.quectel.com/library/iot-for-good-white-paper

* GSMA Intelligence: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2023/04/IoT-for-Development-Use-cases-delivering-impact.pdf

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um provedor mundial de soluções de IoT com suporte e serviços de excelência. Nossa crescente equipe internacional de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em celulares, GNSS, módulos de Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade de IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informação: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230629222905/pt/

Contato:

Mídia: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE