WilsonHCG Nomeada como Líder e Estrela de Desempenho na Avaliação Global da PEAK Matrix® de 2023 de Serviços RPO do Everest Group

* Por: DINO - 29 de junho de 2023.

TAMPA, Flórida, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A WilsonHCG foi nomeada Líder e Estrela de Desempenho na Avaliação anual Global da PEAK Matrix® de 2023 de Serviços RPO do Everest Group

A PEAK Matrix® analisa a dinâmica de mudança do cenário de RPO, fornecendo uma avaliação comparativa objetiva com base em dados de mais de 45 provedores de RPO com base na sua capacidade geral em diferentes mercados de serviços globais.

“Estamos honrados com a nossa nomeação como Líder e Estrela de Desempenho mais uma vez. Nosso pessoal se dedica todos os dias para ajudar na melhoria das empresas dos nossos clientes — o que é fundamental no cenário de talentos em rápida evolução de hoje”, disse John Wilson , CEO da WilsonHCG. “Também estamos orgulhosos da nossa posição como Principal Concorrente na APAC, pois esta é uma região em que continuamos a expandir nos últimos 12 meses.”

Comentando sobre o status global do WilsonHCG como Líder e Estrela de Desempenho, Arkadev Basak, Parceiro do Everest Group, disse: “Juntamente com sua profunda experiência em funções altamente qualificadas de nicho de sourcing, a WilsonHCG se destaca devidoàsua presença e ofertas analíticas globais. A aquisição da Claro e da Tracking Talent fortaleceu suas ofertas de serviços e ajudou a posicionar a WilsonHCG como Líder e Estrela de Desempenho na Avaliação da PEAK Matrix® de 2023 de Serviços RPO do Everest Group – Global.”

O forte histórico da WilsonHCG na contratação de candidatos de colarinho branco de alta qualificação e sua duplicação no espaço de saúde e ciências da vida (HLS) foi elogiado pelo Everest Group, assim como sua significativa capacidade de entrega na América do Norte e forte presença na EMEA.

Outros destaques da avaliação incluem:

Como a rede de centros de entrega global da WilsonHCG oferece suporte a várias indústrias compradoras.

A vasta rede de parcerias da empresa com fornecedores de tecnologia.

Sua aquisição da Claro para fornecer uma oferta líder de mercado para inteligência de mercado de talentos.

A WilsonHCG também foi nomeada Líder e Estrela de Desempenho na América do Norte, um Concorrente Principal e Estrela de Desempenho na EMEA e Concorrente Principal na APAC.

Basak continuou: “A WilsonHCG é participante principal na América do Norte devidoàsua forte capacidade de entrega e de contratar colarinhos brancos nos nichos, principalmente de alta-tecnologia, cuidados médicos e ciências da vida. Sua série de investimentos orgânicos e inorgânicos para aumentar a penetração no mercado, melhorar a capacidade tecnológica e ofertas de consultoria ajudou no seu posicionamento como Líder e Estrela de Desempenho na Avaliação Global da PEAK Matrix® de 2023 de Serviços RPO do Everest Group – América do Norte.”

Para mais informações sobre a PEAK Matrix®, visite o site Everest Group.

Sobre a WilsonHCG

A WilsonHCG é uma premiada líder global em soluções totais de talentos. Como parceira estratégica ela ajuda algumas das marcas mais admiradas do mundo a desenvolver funções abrangentes de talentos. Com uma presença global em mais de 65 países e seis continentes, a WilsonHCG fornece um conjunto completo de serviços configuráveis para talentos, incluindo recruitment process outsourcing (RPO), pesquisa de executivos, soluções de talentos contingentes e consultoria de tecnologia.

TALENT. ™ É mais do que uma solução; é o nosso cerne.

www.wilsonhcg.com

Contato com a Mídia

Kirsty Hewitt

+44 7889901517

[email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e63ef5e-761d-4037-b8b5-adce40d52acd





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8866954)