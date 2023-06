Alimentos com prebióticos melhoram a saúde gastrointestinal de cães e gatos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 30 de junho de 2023.

Assim como nos humanos, indisposição e problemas no sistema digestório de cães e gatos são mais comuns do que se imagina. Com o propósito de melhorar a saúde dos cães e gatos com quadros de distúrbios gastrointestinais, hoje, já é possível encontrar alimentos terapêuticos que cumprem especificamente esse papel.

A equipe de nutricionistas e veterinários da Hill’s Pet Nutrition estudou o microbioma de cães e gatos e constatou que a saúde gastrointestinal de um animal de estimação pode ser afetada, positivamente, por alguns prebióticos que nutrem as bactérias intestinais, influenciando a saúde e o bem-estar gerais do animal de companhia.

Isso ocorre porque o trato gastrointestinal dos animais é habitado por comunidades de microrganismos essenciais para a saúde do hospedeiro. Essa rede de bactérias e outros microrganismos são chamados de microbioma e a população exata desses seres é única para cada animal.

“Ao fornecer ao animal de estimação uma nutrição adequada para apoiar a saúde digestiva, é possível ajudar a restaurar mais rapidamente o equilíbrio gastrointestinal e melhorar a qualidade de vida do pet”, esclarece Henrique Tobaro Macedo, consultor profissional veterinário da Hill’s Pet Nutrition.

O microbioma intestinal desempenha um papel importante não só no equilíbrio da saúde digestiva, mas também contribui para a imunidade e o funcionamento geral do organismo. A manutenção de um equilíbrio microbiano no trato digestivo é, portanto, essencial para que funções relacionadas ao metabolismo energético, à saúde do epitélio intestinal, à manutenção da hemóstase e à atividade do sistema imunitário sejam muito bem desempenhadas.

Como algumas bactérias são funcionais para a saúde gastrointestinal, elas precisam se alimentar de nutrientes adequados para se manterem ativas. Para isso, foi desenvolvida a tecnologia ActivBiome+™, uma combinação de fibras prebióticas sinergéticas que ajudam a manutenção do microbioma gastrointestinal.

A mistura de fibras prebióticas que atuam de forma sinérgica são usadas pelas bactérias no intestino grosso, permitindo que as benéficas se proliferem e produzam pós-bióticos (produtos metabólicos do metabolismo microbiano) para ajudar o hospedeiro.

Ao promover o crescimento de bactérias funcionais, isso ajuda a reduzir o crescimento de bactérias potencialmente indesejáveis e seus metabólitos. Os microrganismos fermentam as fibras e produzem compostos nutritivos para o intestino, além de liberar e ativar polifenóis, antioxidantes e anti-inflamatórios. Esses pós-bióticos beneficiam o intestino, bem como outros órgãos e tecidos.

Alimentos formulados com a tecnologia oferecem suporte nutricional nos quadros de distúrbios gastrointestinais responsivos às fibras, como colite aguda e crônica, constipação responsiva à fibra, diarréias infecciosa e responsiva a antibióticos, megacólon com motilidade intestinal e disbiose.

“De acordo com um estudo clínico conduzido pela Hill’s Pet Nutrition, cães com diarreias crônicas que consumiram alimentos com ActivBiome+™ apresentaram um quadro de melhora na qualidade das fezes e 100% deles não apresentaram recorrência”, conclui Macedo.