Condomínios investem em lavanderias compartilhadas

* Por: DINO - 3 de julho de 2023.

De acordo com um levantamento realizado pelo Sindilav (Sindicato Intermunicipal de Lavanderias do Estado de São Paulo), existem, atualmente, espalhadas por todo o território nacional, cerca de 8 mil lavanderias, sendo 6 mil domésticas e 2 mil industriais. Ainda de acordo com as informações do sindicato, a estimativa é de que este mercado movimente, por ano, cerca de R$ 5,976 bilhões, sendo R$ 2,232 bilhões no setor doméstico e R$ 3,744 bilhões no setor industrial.

Consoante a este panorama e à prática adotada por condomínios que oferecem aos moradores ambientes de uso partilhado, lavanderias compartilhadas tornaram-se um serviço utilizado entre os moradores de edifícios e residenciais. Essa área está presente em propriedades com apartamentos compactos que não dispõem de uma área de serviço ou espaço na cozinha para instalar o eletrodoméstico, permitindo a otimização do espaço interno da casa ou apartamento. Além disso, novos condomínios, que optam pela modernização dos espaços ou visam aumentar a gama de serviços oferecidos aos moradores, também têm oferecido este modelo.

Este tipo de proposta, ademais, vai ao encontro da atual tendência no mercado imobiliário dos chamados “condomínios-clubes”, que consistem em conjuntos residenciais abrangentes, que oferecem diversos serviços de conveniência, atividades de lazer e opções de entretenimento aos moradores. Estes empreendimentos, apresentando aos condôminos, ainda, mercados, lojas, escolas, quadras para esporte, academia e uma série de estabelecimentos que proporcionam conforto, praticidade e segurança, reduzindo a necessidade de ir à rua para executar as tarefas cotidianas.

“Lavanderias compartilhadas em condomínio são espaços destinados a permitir que os moradores possam lavar suas roupas sem precisar sair do prédio. Essas lavanderias contam com equipamentos como lavadoras e secadoras profissionais, que são superiores à lavagem doméstica pelo fato de utilizarem menos água em seus ciclos, resultando em uma economia de água para o morador e para o prédio”, explica Bruno Saba, sócio-diretor da Ambiental Wash Lavanderia Compartilhada.

Para Saba, é possível que essa modalidade de serviço se expanda cada vez mais nos condomínios. Ele pontua que, além de oferecer aos moradores a praticidade e economia que buscam, a presença de uma lavanderia compartilhada em um condomínio pode se configurar em um investimento que valoriza o imóvel.

“Com a crescente necessidade de otimização de espaço e praticidade nas atividades cotidianas, a oferta de serviços como a lavanderia compartilhada se torna um diferencial para os condomínios que buscam se destacar no mercado imobiliário, tendo em vista que, em 1 hora, é possível lavar e secar com todas as roupas do cesto”, afirma.

O sócio-diretor da Ambiental Wash Lavanderia Compartilhada reforça ainda que a aquisição desse serviço pode ser uma opção economicamente mais viável tanto do síndico quanto dos moradores.

“Uma lavanderia compartilhada que não requer custos para sua instalação é uma opção atraente para condomínios que desejam proporcionar mais conforto e praticidade para seus moradores, podendo, ainda, revitalizar espaços inutilizados dos condomínios”, pontua. “Além disso, gostaria de ressaltar que os custos de água e luz são de responsabilidade da lavanderia e que a mesma opera com medidores individuais para evitar cobranças injustas aos moradores”, finaliza.

