Economia de 5% permite triplicar a receita de microempresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de julho de 2023.

Criado por especialistas em negócios, foi lançado neste mês, em São Paulo, o programa “Descomplica Que Triplica”, um modelo que combina educação corporativa e gestão administrativa. O propósito é ajudar MEI e microempresas de qualquer segmento a identificar desperdícios ocultos e gerar uma economia de 5% no orçamento. Após obter esses recursos extras, o programa prepara os microempresários para realizar ações de marketing pré-determinadas e trabalhar a aquisição de novos clientes. O objetivo é triplicar sua receita.

A partir da análise dos indicadores-chave de desempenho é feito um diagnóstico da situação da empresa. Essa etapa é conduzida por meio de controles gerenciais, análises horizontais e verticais de fluxo de caixa, conciliações financeiras, análises de custos e despesas, com o objetivo de destacar as melhores opções estratégicas para o negócio, utilizando métodos de economia, custo e benefício para a operação gerar melhores resultados, para os tomadores de decisão. No final do processo identifica-se quais custos tiveram uma variação menor e qual o percentual de economia. Com essa informação em mãos é elaborado um plano de ação para tornar a empresa mais competitiva.

De acordo com Bruno Meira, coordenador do programa e sócio da Concordo Brasil – empresa paulista de consultoria que promove o programa – “cada situação é pensada de forma única e especial. O principal objetivo é compreender profundamente o core business de cada empresa e oferecer soluções personalizadas, focando no que é melhor para ela”.

Desperdícios Ocultos

A primeira etapa do “Descomplica Que Triplica” é identificar os desperdícios ocultos que consomem o orçamento. Meira cita como exemplos as tarifas bancárias, as taxas das maquininhas de cartão e os custos de aquisição de mercadorias e serviços. “No caso das tarifas bancárias conseguimos taxas zero migrando a conta para os bancos digitais. Em relação à operadora de cartão, a tática é negociar melhores taxas ou considerar trocá-la por outra que ofereça taxas mais atrativas”.

Para diminuir a pressão dos custos de aquisição, recorre-se à negociação de descontos com fornecedores ou pesquisas periódicas de preço. Supondo que o negócio, serviço ou comércio, tenha 15% de margem de lucro em suas vendas, optar por negociar com os fornecedores ou mesmo trocá-los permite que a empresa tenha uma margem de até 20%.

De acordo com Bruno Meira, o intuito do projeto é olhar para o negócio do empresário e contextualizar os ganhos e perdas de cada medida de economia. “Às vezes, não vale a pena economizar no cafezinho, mas vale mexer na conta de energia elétrica”, pondera.

Solução Customizada

Com a identificação dos desperdícios ocultos e a implementação de estratégias, que podem gerar uma economia de 5%, a próxima etapa do programa é direcionar esse saldo no caixa para investimentos em marketing e aquisição de clientes, para impulsionar o negócio.

Na prática, a empresa que fatura 10 mil reais por mês, com a economia de apenas 5% desse valor, pode gerar um montante de 500 reais a cada mês, suficiente para iniciar suas estratégias de divulgação.

Uma das estratégias propostas pelo programa “Descomplica Que Triplica” é o uso da metodologia NPS, ou Net Promoter Score, usada em todos os tipos de empresa. Por meio de uma pesquisa quanti-qualitativa, o participante do programa tem um panorama sobre a fidelidade de seus clientes e quão satisfeitos estão com o que a empresa oferece. O NPS ajuda a identificar os clientes-promotores, os neutros e os clientes-detratores.

Com essa métrica do NPS a empresa conhece e foca nos promotores, que são os mais satisfeitos com o produto ou serviço que ela já oferece, e assim pode fazer uma nova venda a esse cliente. Isso porque, vender para quem já é cliente tende a aumentar a chance de venda, do que para quem não conhece a empresa. Assim, é possível aplicar com o mesmo cliente dois tipos de técnicas: o upsell e o cross-sell.

No upsell a empresa incentiva o cliente a comprar uma versão mais completa daquilo que já foi vendido. No cross-sell é possível vender um produto relacionado àquele que já foi comprado e que seja complementar. Essa estratégia é mais usada para empresas que vendem produtos físicos. “Além disso, os dados de NPS ajudam a direcionar ações que proporcionam experiências positivas de consumo, o que pode levar a pontuações mais altas, defensores da marca mais fortes e maior lealdade do cliente”, reforça Meira.

A segunda ação capaz de aumentar a base de clientes é quando está associada a um influenciador digital. Mesmo que não seja amplamente conhecido, um influenciador digital consegue potencializar os resultados obtidos. “O investimento é muito pequeno, desde que esteja alinhado com sua atividade. Por exemplo: um stories pode custar a partir de 60 reais e o feed 120 reais, se o influenciador tiver entre 10 mil a 60 mil seguidores, que seja uma audiência que tenha sinergia com seu negócio”, observa o coordenador do programa.

Um terceiro aspecto é explorar o marketing digital para alavancar as vendas. Com a atenção das pessoas voltada para celulares e redes sociais, torna-se essencial investir em publicidade online e tráfego pago. Por esse motivo, um módulo do programa “Descomplica Que Triplica” é dedicado exclusivamente na orientação dos empresários para esse investimento. “E acredite, essa mudança de posicionamento realmente transforma o cenário a seu favor”, enfatiza Meira.

Sabendo da limitação de tempo de muitos empresários, a Concordo Brasil – promotora do programa – implantou um modelo diferenciado de atendimento que se estende além do horário comercial. A empresa oferece ainda o atendimento personalizado no final de semana com agendamento prévio. Podem aderir ao programa, MEI e microempresas de qualquer segmento na indústria, comércio, serviços e agronegócio.

Para mais informações: www.concordobrasil.com.br