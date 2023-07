Empresa de software mantém 85% de engajamento com hub de soluções

A Benner Sistemas é uma empresa de software que chegou até o Beehome, uma plataforma integrada para comunicação interna, rede social corporativa, gestão de pessoas e processos, com o desafio de estabelecer uma comunicação fluida e atualizada sem depender do e-mail como ferramenta de comunicação entre mais de 1.500 colaboradores. E desde que passou a utilizar o hub de soluções internas viu o engajamento médio chegar a 85% entre os funcionários.

Antes a comunicação interna da Benner era feita por e-mail ou em grupos de conversa de aplicativo, por isso, não era possível medir quantas pessoas estavam de fato acessando conteúdos importantes para a empresa. Após tentativas de utilizar ferramentas dedicadas apenas a comunicação interna sem sucesso, eles encontraram o Beehome.

Assim foi possível à Benner unificar todas as suas atividades internas envolvendo os colaboradores. E também engajar a equipe e melhorar a comunicação entre as empresas do grupo, já que por ter várias unidades, cada uma possuía uma comunicação diferente e dificuldades particulares.

“Nos ajudou a integrar nossos colaboradores, deixá-los mais próximos e conectados uns com os outros, e entre unidades”, declara Camila Almeida Costa, Coordenadora de Inovação Corporativa da Benner.

Tudo em um só lugar

Em dezembro de 2022 o “Universo Benner” foi lançado, plataforma Powered By Beehome, reunindo as soluções em Comunicação Interna e Rotina Corporativa. Camila atesta que “a comunicação tem chegado de forma mais rápida e mais leve a todas elas [as áreas]”.

“Temos colaboradores em todo o Brasil e até no exterior, por isso é fundamental divulgar o que acontece no dia a dia em cada unidade. As pessoas têm a oportunidade de conhecer outros ‘Benners’, suas histórias e sonhos, o que fortalece nossa cultura”, reforça Severino Benner, CEO da Benner.

A plataforma passou a ser um ponto de acesso para todos os sistemas que a Benner utiliza. Camila Costa é uma das responsáveis pela condução da plataforma, que tem obtido resultados em 4 meses de uso. Com uma estratégia de comunicação que usa avatares, responsáveis por levar as informações às pessoas, segundo ela.

De acordo com Camila, o Beehome impactou diretamente as áreas de RH, endomarketing, educação corporativa e inovação corporativa e infraestrutura. “Por serem as que mais utilizam as soluções da plataforma, elas sentem diretamente o alcance das ferramentas”, afirma Camila.

“O aumento no engajamento é fruto das várias ferramentas oferecidas, somadas à dedicação do meu time de comunicação interna”, acrescenta Camila.

Engajando colaboradores

O volume do cadastro de ideias no programa de intraempreendedorismo também chama atenção para a participação dos funcionários, mais de 40 ideias foram cadastradas em menos de dois meses, e a interação rápida é viabilizada através de enquetes, pesquisas e comunicados. Além da empresa conseguir acessar os sentimentos dos colaboradores através da Pesquisa de Clima empresarial constante na plataforma.

O engajamento dos colaboradores na plataforma atualmente ultrapassa os 80% (Dados do “Universo Benner” de fevereiro a maio de 2023). “As notícias e as informações que precisamos passar realmente estão chegando às pessoas. Conseguimos auditar tudo e ver que as pessoas estão realmente interagindo”, destaca Camila.