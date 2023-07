Inovação a qualquer custo? Pesquisa da Lenovo revela o compromisso e as preocupações da gerência de TI com a inovação tecnológica

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de julho de 2023.

Uma pesquisa mundial anual da Lenovo com diretores de Tecnologia da Informação (TI) revelou que, apesar dos contratempos econômicos e das dificuldades orçamentárias neste campo, a gerência de TI está otimista sobre o poder da tecnologia para agregar valor às suas organizações. Apesar do otimismo, os riscos são reais – 83% das pessoas entrevistadas estão preocupadas com a insuficiência de recursos para investir adequadamente em inovação e transformação digital e quase metade (48%) disse estar “extremamente” ou “muito” preocupada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230612005037/pt/

Image source: Lenovo

A segunda edição anual da Pesquisa Global da Lenovo com Diretores de TI1 descobriu que a gerência de TI (48%) também tem maior probabilidade de priorizar a inovação em novas tecnologias em vez de otimizar sua linha tecnológica atual. Há muito em jogo, com 60% das pessoas entrevistadas relatando que um congelamento no investimento em inovação afetaria seus negócios de uma vez ou em poucas semanas na automação comercial, transformação do modelo de negócios, análise de dados e iniciativas ambientais, sociais e de governança. Além disso, 33% dos diretores de Ti não sentem que sua organização seja suficientemente resiliente.

“O trabalho da gerência de TI nunca foi tão exigente e as conclusões do estudo indicam que, como resposta para isso, ela está assumindo riscos cada vez maiores. Quanto mais complexo o cenário tecnológico, mais desafiador é para o diretor de TI implementar a transformação digital em toda a organização e priorizar iniciativas e investimentos que irão gerar resultados de negócios”, explicou Ken Wong, presidente do Grupo de Soluções e Serviços da Lenovo.

Enquanto um em cada cinco diretores de TI espera que seus orçamentos aumentem mais de 10% nos próximos 12 meses, a maioria (59%) espera que seus orçamentos aumentem apenas de 1% a 10%. Para mitigar os riscos potenciais, estas lideranças estão focadas em garantir que sua linha tecnológica e suas equipes sejam mais ágeis e resilientes (81%). A conclusão do estudo é consistente com a insatisfação das pessoas entrevistadas com grande parte de sua base de TI existente. A maioria afirma que, se tivesse oportunidade, substituiria metade ou mais de sua linha tecnológica.

Não é surpresa que a gerência de TI esteja se voltando para ofertas as a Service (aaS – ou “como um serviço”) para suas linhas tecnológicas. A implementação de soluções aaS simplifica e otimiza tudo, permitindo que as lideranças neste campo se concentrem na inovação e sejam mais ágeis para responder às necessidades de mudança de suas organizações. Um modelo de consumo pré-pago – desde a aquisição até a implementação e gerenciamento de infraestrutura, hardware e licenciamento – permite a diretores e equipes de TI se concentrarem na inovação ou em imperativos mais estratégicos, um benefício que a gerência de TI já conhece.

A grande maioria (92%) das pessoas entrevistadas está considerando adicionar novas soluções aaS às suas linhas tecnológicas nos próximos dois anos. Isso é apoiado por 71% das lideranças que comentaram que entre 11% e 50% de sua TI já é fornecida em uma base aaS. Mais da metade dos diretores de TI mencionou que o software aaS, a infraestrutura aaS e o dispositivo aaS são muito ou um pouco mais usados do que no ano anterior.

Oportunidades orgânicas e de IA para a gerência de TI

A pesquisa destacou duas grandes prioridades. A primeira é a irrupção da inteligência artificial e do aprendizado de máquina (AI/ML) como principais prioridades da TI que alimentam as ambições de inovação. Em segundo lugar estão as oportunidades relacionadas às pessoas, já que atrair e reter talentos é fundamental para o sucesso de uma empresa.

A AI/ML se tornou rapidamente uma prioridade urgente dos diretores de TI em seu esforço para se manterem atualizados diante do ritmo acelerado do progresso tecnológico. Nada menos que 43% sentem “pressão urgente” para abordar a AI/ML como prioridade, apenas um pouco atrás da segurança cibernética (51%). Pelo menos três em cada cinco lideranças de TI também sofreram pressão para otimizar ainda mais as operações de suas empresas.

As responsabilidades relacionadas a talentos, incluindo recrutamento e retenção (59%), gerenciamento de uma força de trabalho remota (59%), gerenciamento de equipes internacionais (58%) e diversidade, equidade e inclusão (55%) continuam sendo desafios significativos para os diretores de TIàmedida que expandem sua função para digitalizar as operações em todos os departamentos.

“Dado o foco em tecnologia de ponta, como IA, e desafios perenes na gestão de talentos, existe uma brecha evidente que as parcerias de soluções de TI, como a Lenovo, podem ajudar a preencher. A capacidade de projetar e fornecer uma série de soluções, desde hardware a borda para nuvem, e alimentada por IA, não apenas simplifica as operações do dia a dia, mas também capacita as organizações a inovar com agilidade e maximiza sua linha tecnológica para cumprir suas ambições de negócios”, afirmou Wong.

A pesquisa na íntegra está disponível em TechToday.

Sobre a Pesquisa Global da Lenovo com Diretores de TI de 2023

O trabalho de campo para este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa quantitativa em março de 2023, entre um total de 682 diretores de TI. A amostra da pesquisa foi composta por um número quase igual de pessoas entrevistadas de cada mercado: Brasil, China Continental, Alemanha, RAE de Hong Kong, Índia, Japão, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos. Os participantes incluíram diretores de TI de empresas e organizações com pelo menos 250 funcionários no total.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 77 mil pessoas no mundo inteiro e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todas as pessoas, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para áreas de crescimento que alimentam o avanço das tecnologias de “Nova TI” (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação, juntamente com a inovação revolucionária da Lenovo, está criando um futuro mais inclusivo, confiável e inteligente para todas as pessoas de todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

1 A Pesquisa Global da Lenovo com Diretores de TI é uma pesquisa anual com lideranças na área de Tecnologia da Informação e tomadores de decisão encomendada pela Lenovo, abrangendo nove mercados principais: Brasil, China Continental, Alemanha, RAE de Hong Kong, Índia, Japão, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa on-line possui um tamanho de amostra de 682 pessoas e foi realizada entre 3 e 25 de março de 2023

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230612005037/pt/

Contato:

Zeno Group para Lenovo:[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE