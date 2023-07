Pesca esportiva ganha destaque no cenário mundial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de julho de 2023.

A pesca esportiva tem conquistado cada vez mais destaque no cenário mundial, atraindo entusiastas e despertando o interesse de amantes da natureza em todo o mundo e segundo dados do SEBRAE, já movimenta mais de R$1 bilhão anualmente no Brasil. Enquanto isso, a pesca industrial e a artesanal continuam a desempenhar papéis importantes no abastecimento de alimentos e na economia global. Segundo a Embrapa Pesca e Aquicultura, de 2020 para 2021, o crescimento de exportação, por exemplo, foi de 49%.

A pesca esportiva, conhecida como uma atividade de lazer, tem se destacado devido a sua contribuição para a conservação dos recursos pesqueiros e a promoção do turismo sustentável. Diferentemente da pesca comercial, onde o objetivo principal é a captura em grande escala para fins econômicos, a pesca esportiva preza pelo “captura e solte” (pesque e solte), onde os peixes são devolvidos ao seu habitat natural após o registro fotográfico ou a medição dos exemplares.

Além de ser uma atividade recreativa, a pesca esportiva tem desempenhado um papel significativo na conscientização sobre a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos. Muitos pescadores esportivos são defensores ativos da conservação e trabalham em parceria com organizações e pesquisadores para proteger e restaurar os habitats de peixes e outras espécies aquáticas.

Enquanto a pesca esportiva se destaca por seu caráter sustentável e conservacionista, a pesca industrial e a pesca artesanal continuam a ser componentes vitais da indústria pesqueira global. A pesca industrial é responsável pela produção em larga escala de alimentos marinhos, fornecendo uma importante fonte de subsistência para comunidades costeiras e abastecendo mercados em todo o mundo.

Por outro lado, a pesca artesanal, realizada principalmente por comunidades locais e pequenos pescadores, possui um papel social e econômico relevante em muitas regiões. Esses pescadores dependem da pesca para sua subsistência e mantêm uma conexão profunda com o mar e seus recursos naturais. A pesca artesanal muitas vezes é praticada de forma sustentável, respeitando os limites dos estoques pesqueiros e utilizando técnicas tradicionais transmitidas ao longo de gerações.

Neste contexto, é importante destacar o Dia do Pescador, celebrado anualmente em 29 de junho, também Dia de São Pedro. Essa data é uma homenagem aos homens e mulheres dedicados à pesca, sejam eles esportivos, industriais ou artesanais. O Dia do Pescador é uma oportunidade para reconhecer seu trabalho árduo, sua contribuição para a segurança alimentar e a sustentabilidade dos recursos marinhos, bem como para refletir sobre a importância da conservação e do manejo adequado das áreas pesqueiras.

Para o Dia do Pescador, a Mazzaferro promove em alguns pesqueiros do estado de São Paulo eventos para disseminar a cultura da pesca esportiva.

