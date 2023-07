Por que registrar desenhos industriais e patentes no INPI?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de julho de 2023.

Há cinquenta e três anos, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços realizados pela autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia desde sua fundação, em 1970, estão os registros de marcas e desenhos industriais.

Além disso, o órgão é responsável pelas indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Após investir no desenvolvimento de produtos, cabe às empresas de diversos portes e segmentos fazer o registros dos desenhos industriais e patentes junto ao INPI.

De acordo com Samuel Simões, sócio da SSIMÕES Propriedade Industrial – escritório responsável pela gestão da propriedade industrial da empresa no Brasil e no mundo -, a Hidrolight do Brasil é a empresa do seu segmento que mais possui registros de desenhos industriais e patentes junto à autarquia

Rafael Borges, CEO da Hidrolight, empresa que atua com ortopedia e artigos para esporte e reabilitação, conta que o empreendimento tem sido proativo na proteção de suas criações, registrando desenhos industriais e patentes junto ao INPI. Para ele, a estratégia tem sido fundamental para garantir a exclusividade e a segurança das inovações.

“O registro de desenhos industriais assegura a proteção das características ornamentais e estéticas dos produtos, conferindo uma identidade visual única”, afirma Borges. “Já as patentes protegem as invenções e os processos inovadores desenvolvidos pela empresa, garantindo-lhe o direito exclusivo de explorá-los comercialmente”, completa.

O empresário ressalta que a estratégia de proteção da propriedade industrial permite à Hidrolight preservar o seu diferencial competitivo no mercado, impedindo que terceiros copiem ou reproduzam suas inovações sem autorização. “Além disso, os registros de propriedade industrial fortalecem a imagem da empresa perante os consumidores, transmitindo confiança, qualidade e originalidade”.

Borges acredita que, ao investir na proteção de seus ativos intangíveis, a Hidrolight resguarda seus direitos de propriedade e estabelece uma base sólida para o seu crescimento. A empresa tem a liberdade de explorar suas inovações com tranquilidade, sem o receio de ser prejudicada por práticas desleais ou concorrência desleal.

“A gestão adequada da propriedade industrial coloca o negócio em uma posição estratégica no mercado internacional. Com registros de sua marca e de alguns de seus designs em diferentes países, a empresa pode expandir suas operações e explorar novos mercados com segurança jurídica – o que vem ocorrendo junto ao mercado norte-americano, onde a Hidrolight vem aumentando sua participação gradualmente”, afirma.

Por que investir na proteção da propriedade industrial?

Camila Borges, sócia e diretora de marketing da Hidrolight do Brasil SA, considera que a Hidrolight do Brasil, ao aliar uma cultura de inovação à proteção da propriedade industrial, demonstra um compromisso com o seu crescimento sustentável e sua posição de liderança no segmento de fabricação de órteses.

“O negócio se mantém atento às tendências e às necessidades do mercado, desenvolvendo soluções inovadoras e garantindo a exclusividade e o reconhecimento de suas criações”, pontua.

A sócia da Hidrolight acrescenta que a empresa reconhece a importância da proteção da propriedade industrial como um fator estratégico para que o negócio seja bem-sucedido, bem como o posicionamento da marca como destaque no segmento. Com isso, a empresa busca garantir a exclusividade de suas inovações, estabelecendo uma base sólida para o crescimento e fortalecimento de sua posição no mercado.

Para mais informações, basta acessar: https://hidrolight.com.br/