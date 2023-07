Empreendedores tem um novo perfil de comportamento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de julho de 2023.

Um estudo recente realizado pela Nuvemshop revelou o novo perfil dos empreendedores online, bem como os principais desafios enfrentados no mercado eletrônico e as metas estabelecidas para este ano. A pesquisa, intitulada Nuvemcommerce 2023, foi conduzida com mais de 2.000 lojistas da plataforma, com o objetivo de fornecer insights valiosos para vendas e negócios online.

Com o aumento da concorrência no comércio digital, os lojistas estão buscando ampliar seus conhecimentos e aplicá-los em suas lojas virtuais. Segundo o estudo, 64% dos entrevistados afirmam que aprender mais sobre estratégias de e-commerce está em seus planos para 2023. Além disso, 41% desejam expandir seus canais de divulgação, enquanto 27% planejam se dedicar exclusivamente às vendas virtuais.

O Brasil continua apresentando um crescimento acima da média global no setor de e-commerce. De acordo com projeções do Statista, até 2025, o segmento pode registrar um crescimento anual de até 20%, superando países como México, Estados Unidos e Índia.

Erivelton Cabral, CEO da Weethub, uma assessoria especializada em lojas virtuais, destaca a importância de se especializar em áreas como marketing e logística para ter sucesso no mercado online.

“O aumento no número de lojas virtuais é um movimento que já esperávamos. Após a pandemia, os lojistas do varejo que compreenderam como funciona a dinâmica do e-commerce estão ampliando seus resultados. É fundamental entender que o conhecimento é essencial para administrar um negócio, sempre é possível aprender um pouco mais a cada dia”, ressalta Cabral.

Desafios enfrentados pelo mercado eletrônico pós-pandemia

Segundo o levantamento da Nuvemshop, os e-commerces mais novos enfrentam como principal desafio a baixa taxa de conversão. Por outro lado, o abandono de carrinhos de compras representa um grande obstáculo para os negócios mais estabelecidos, embora estes tenham menos dificuldades com as taxas de conversão.

O frete também se mostra um problema comum para os lojistas atualmente. Cerca de 33% deles afirmaram enfrentar altos custos de frete, enquanto 19% oferecem opções de retirada em loja física.

Segundo Cabral, cada negócio deve ser avaliado individualmente, levando em consideração fatores como o setor de mercado e a localidade.

“É necessário avaliar o estágio em que uma loja virtual se encontra. Sempre digo aos nossos clientes para não usarem a régua de outros negócios para medir o seu próprio. Ninguém sabe dos desafios internos que um empreendedor enfrenta. O ideal é focar sempre na sua própria loja e buscar soluções que se adequem à sua realidade”, afirma Cabral.

Cada vez mais empreendedores estão se profissionalizando para criar negócios sólidos e maximizar seus resultados. O ano de 2023 representa uma mudança significativa para o e-commerce, e o mercado já percebeu esse movimento, levando os lojistas a se mobilizarem para não ficarem para trás. É essencial priorizar boas estratégias e trabalhar com metas e objetivos claros para este ano.