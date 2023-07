Creative-Tech cria metodologia e framework para gerar leads

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de julho de 2023.

A geração de leads qualificados (60,5%) é o maior desafio das empresas brasileiras em 2023, à frente da necessidade de geração de tráfego orgânico (46,6%). A informação integra a pesquisa “Tendências de Marketing Digital 2023”, promovida pela Conversion em parceria com a Leap KPMG, com cerca de 400 profissionais de marketing, vendas e growth.

De acordo com o estudo, por se tratar de um ano desafiador, 2023 exige que as empresas saibam investir de forma correta para superar a crise. Diante desse quadro, surgem iniciativas como a da UM_digital, primeira Creative-Tech & Growth Marketing Agency do mercado brasileiro. A empresa lançou uma metodologia própria, denominada PPG (Planejamento, Presença e Crescimento), que apresenta uma abordagem única para marketing, comunicação e vendas, fundamentada no Marketing de Resposta Direta.

Segundo Carlos Paulo Jr, CEO da UM_digital, os objetivos da metodologia proprietária PPG são incentivar a resposta direta do cliente ao anúncio ou mensagem de marketing. As ações possíveis incluem compra, preenchimento de formulário, inscrição em lista de emails, entre outros.

“Nossa metodologia PPG também engloba a otimização do processo, desde o briefing até a medição dos resultados. Utilizamos um framework único para a execução de atividades de marketing digital, incorporando uma ‘agenda tática’ de soluções de forma integrada e sinérgica”, explica.

De acordo com o empresário, o método permite a otimização e escalabilidade da operação da agência, mantendo uma estrutura enxuta (lean). Além disso, a empresa estabeleceu um PMO (Escritório de Gerenciamento de Projetos) para garantir a execução e qualidade.

“Em nosso framework, destacam-se dois componentes principais: ‘Digital Performance’ e ‘Content Experience’, ambos incorporando um planejamento estratégico intrínseco”, afirma. Ele também conta que a abordagem da empresa é composta por 80% da metodologia PPG, complementada por 20% de briefing personalizado para cada cliente, garantindo uma solução sob medida para suas necessidades específicas.

“Fazemos uso de diversas ferramentas de marketing digital, como links patrocinados, e-mail marketing, web analytics e mídias sociais para maximizar o impacto e a eficácia das estratégias”, acrescenta.

De acordo com Carlos Paulo, a visão em tecnologia da UM_digital é caracterizada por processos mapeados e pelo uso intensivo de software, automação e IA (Inteligência Artificial).

“Nosso modelo de negócios é escalável, descentralizado, elástico e ágil. Contamos com uma equipe multidisciplinar distribuída por todo o Brasil, incluindo um núcleo de tecnologia no Sul do país”, afirma. “Atendemos nas principais capitais brasileiras, com destaque para o Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), garantindo uma presença sólida e abrangente em todo o território nacional”, completa.

Solução mira médias empresas

O CEO da UM_digital destaca que, com sua metodologia e frameworks, a UM_digital traz para a média empresa as soluções de marketing digital que envolvem tecnologia, desde automação até IA – que, até então, ficavam restritas a big corps e grandes marcas.

“As soluções já contam com esses recursos ‘embarcados’, além de serem concebidas pensando em facilitar a implantação para este tipo de cliente, que busca agilidade e rapidez na fase inicial”, diz ele. “O gestor de marketing da média empresa geralmente tem um timing diferente em relação à necessidade de resultados do que os times de marketing de empresas maiores”, pontua.

Para mais informações, basta acesssar: https://um.digital/