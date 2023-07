Exchange do Bem recebe prêmio por impacto social positivo

* Por: DINO - 4 de julho de 2023.

O Selo iImpact reconhece startups latino-americanas que geram impacto positivo, com base em critérios como boas práticas ESG e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Desenvolvido pela Fundação Dom Cabral e pela Innovation Latam, o Selo iImpact tem como objetivo promover e destacar empresas comprometidas com a sustentabilidade e responsabilidade social, impulsionando o desenvolvimento de negócios que façam a diferença na região. Ao enfatizar esses critérios fundamentais, ele visa fortalecer o empreendedorismo consciente e estimular o impacto positivo das startups latino-americanas.

Na 3ª edição do prêmio iImpact – Latam Positive Impact Startup em 2022, a Exchange do Bem foi uma das 141 startups na América Latina destacadas por seu impacto positivo e inovação em prol do desenvolvimento sustentável.

A Exchange do Bem, criada há 7 anos, é uma empresa social que tem como missão promover o voluntariado, conectando voluntários a projetos ao redor do mundo. Até o momento, a organização já enviou mais de 1.500 pessoas para aproximadamente 150 projetos disponíveis na África, Ásia e América Latina.

“Estamos muito felizes com esse prêmio, pois tudo o que fazemos é sempre pensando em como gerar valor positivo tanto para os projetos que apoiamos quanto para os voluntários que participam de nossas jornadas. O Selo iImpact reafirma o compromisso da Exchange do Bem em criar mudanças significativas e promover o desenvolvimento sustentável por meio do voluntariado”, comentou Eduardo Mariano, CEO da empresa.

